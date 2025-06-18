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Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье - РИА Новости, 18.06.2025
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16:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/programma-2023620152.html
Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье
Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье - РИА Новости, 18.06.2025
Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье
Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, лишь единицы подписывают контракт, поверив обещаниям киевских властей, а многие бегут из страны, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:12:00+03:00
2025-06-18T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, лишь единицы подписывают контракт, поверив обещаниям киевских властей, а многие бегут из страны, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Николаева. "Увеличился отток молодёжи из страны, поскольку все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт", - сказал собеседник агентства. Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье

Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, единицы заключают контракт

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, лишь единицы подписывают контракт, поверив обещаниям киевских властей, а многие бегут из страны, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Николаева.
"Увеличился отток молодёжи из страны, поскольку все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт", - сказал собеседник агентства.
Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
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Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ
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