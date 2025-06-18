https://ria.ru/20250618/prigovor-2023455211.html

Приговор украинским шпионам за теракты в ДНР признали законным

Приговор украинским шпионам за теракты в ДНР признали законным - РИА Новости, 18.06.2025

Приговор украинским шпионам за теракты в ДНР признали законным

Апелляционный военный суд признал законным приговор двум украинским шпионам, получившим 22 и 18 лет колонии за серию терактов в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:02:00+03:00

2025-06-18T04:02:00+03:00

2025-06-18T04:02:00+03:00

украина

мариуполь

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор двум украинским шпионам, получившим 22 и 18 лет колонии за серию терактов в ДНР, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Обвиняемыми по делу являются граждане Украины Александр Саакян и Алена Голтвенко. Южный окружной военный суд приговорил их к 22 и 18 годам колонии соответственно. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 550 тысяч рублей. Как сообщали в Генеральной прокуратуре РФ, в зависимости от своей роли они были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, вовлечении в совершение преступлений, шпионаже, хранении, использовании поддельного паспорта. В суде было установлено, что бывший военнослужащий ВСУ Саакян после освобождения Мариуполя в мае 2022 года, оставшись там, вошел в состав террористического сообщества, созданного сотрудником ГУР минобороны Украины. В январе 2023 года он вовлек туда Голтвенко, которая ранее была дознавателем национальной полиции Украины в Мариуполе. Оба злоумышленника подожгли три автомобиля с символикой, отражающей поддержку СВО. Кроме того, в феврале 2023 года Саакян приобрел поддельный паспорт гражданина Украины. С марта по июнь 2023 года Саакян по заданию СБУ собрал и передал сведения о месте расположения средств ПВО российской армии между селами Украинка и Малиновка Володарского района ДНР. В июне 2023 года он для подрыва автомобиля российских военнослужащих в Мариуполе забрал из тайника взрывное устройство, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250610/abhazija-2021974536.html

https://ria.ru/20250606/shpion-2021345424.html

https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html

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украина, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины