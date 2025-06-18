https://ria.ru/20250618/pribyl-2023529073.html

Дмитрий Пьянов: банки России ждет серебряная медаль по прибыли в этом году

Дмитрий Пьянов: банки России ждет серебряная медаль по прибыли в этом году - РИА Новости, 18.06.2025

Дмитрий Пьянов: банки России ждет серебряная медаль по прибыли в этом году

ВТБ вступил в "марафон интеграций": совсем недавно частью его группы стали крупнейший банк Крыма РНКБ и банк "Открытие", а в следующем году планируется... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:00:00+03:00

2025-06-18T11:00:00+03:00

2025-06-18T11:31:00+03:00

экономика

россия

почта банк

росгосстрах

центральный банк рф (цб рф)

севастополь

республика крым

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958803420_0:88:3071:1815_1920x0_80_0_0_945fb96258e510e42483a9eca5c295e2.jpg

ВТБ вступил в "марафон интеграций": совсем недавно частью его группы стали крупнейший банк Крыма РНКБ и банк "Открытие", а в следующем году планируется завершить объединение с "Почта банком". Об особенностях слияний, покупателе активов "Росгосстраха", дальнейших сделках, прогнозе по прибыли российских банков в этом году, а также о том, смогут ли банки маркетплейсов составить конкуренцию традиционным кредитным организациям и причем тут советский поэт Лебедев-Кумач, в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Беседовала Эльмира Мусина.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Какую прибыль, по вашим оценкам, получит банковский сектор РФ в 2025 году? Что может стать основным драйвером роста прибыли? И чем этот год будет принципиально отличаться от предыдущего?– Центральный банк в актуальном прогнозе прогнозирует от трех до трех с половиной триллионов рублей прибыли банковского сектора по итогам этого года. Напомню, рекорд был по итогам 2024 года – 3,8 триллиона рублей.Если учитывать последнее решение совета директоров Банка России по ставке и проецировать нашу динамику, а мы представляем около 20% сектора, – результат будет процентов на десять ниже рекорда, в районе 3,5 триллиона. Если снижение ставки продолжится, то показатель может приблизиться к рекорду постсанкционного периода. Так, что серебряная медаль по прибыли будет точно. А будет ли показатель серьезно спорить с 3,8 триллионами рублей, покажет второе полугодие.С точки зрения особенностей – у банков резко замедлился рост кредитного портфеля: если предыдущие годы он был двузначным, под 20%, а иногда и больше 20%, то теперь рост будет в пределах однозначных значений. Основными видами доходов будут удешевление стоимости пассивов, непроцентные доходы.– Маркетплейсы и банки, которые они создают, могут стать конкурентами для классических банков?– Мы видим, что сейчас такие банки дают существенный вклад в увеличение "мультибанковскости". Они смогут быть конкурентами больших банков, таких как ВТБ, Сбер, Т-Банк и Альфа по числу активных розничных клиентов. И большое число активных клиентов предполагает значительное количество транзакций. Скидки на маркетплейсах "привязывают" людей к их собственным банкам, и традиционным банкам за такие транзакции сложно конкурировать, несмотря на то, что мы тоже присутствуем при выборе средства платежа.Пока у меня нет ответа, готовы ли эти банки перейти в категорию организаций с широкой линейкой банковских продуктов, сравнимой с нашей. Сейчас даже обычный зарплатный банк и банк транзакций у маркетплейса кардинально различаются по объему средств клиентов. Так что пока финтехи традиционному банковскому сектору угрозы не несут.Свежий консультативный доклад Банка России о критериях системной значимости содержит новый фактор для определения такой значимости – активная клиентская база. В этом смысле я легко допускаю, что на горизонте утверждения новых принципов системной значимости – с 2026 или 2027 года – банки Озон и Wildberries по критерию активной клиентской базы войдут в списки системно значимых.– А как думаете, насколько сильно изменится список?– Очень сильно. И тенденция консолидации сектора, и тенденция по широкой дифференциации критериев определения СЗКО позволяют говорить о том, что на рубеже 2026-2027 годов будет радикальный пересмотр этого списка в сторону если не расширения, то обновления состава точно.– У ВТБ идет много интеграционных процессов с другими банками…– Марафон интеграций у нас начался в прошлом году, это этапный процесс. И в каждом этапе есть нюансы. Первым было присоединение БФКО (Банк "Открытие" – ред.), он присоединился не к ВТБ, а к БМ-банку. К моменту этого присоединения практически все клиенты перешли на целевые системы банка ВТБ. Причем "Открытие" было многопрофильным холдингом, там больше работы было по дочерним обществам. Его сеть дублировала сеть ВТБ, мы практически не отличались по количеству регионов и по точкам присутствия, поэтому синергия от интеграции была очень большой. Годовая экономия на сокращении дублирующих функций значительная – десятки миллиардов рублей.– А РНКБ?– РНКБ до сих пор, несмотря на выход других банков в Крым и Севастополь, очень силен в этих регионах. Сам ВТБ там не присутствовал, поэтому мы сохранили все точки продаж на полуострове. Второй момент: клиенты заранее в ВТБ не переходили, сам банк присоединился полностью работающим: клиент "заснул" 11 июня в РНКБ, а 12 числа "проснулся" в банке ВТБ. Соответственно, нам очень важно было поддержать работоспособность систем после присоединения уже в ландшафте ВТБ.С РНКБ меньше забот по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. К примеру, РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами мы "унаследовали" эти обязательства в ВТБ, переподписав налоговые соглашения.Технологическая жемчужина РНКБ – цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование (доступ у учеников, учителей в школы, оплата питания в школах, учет посещаемости) и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средство платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены, чтобы они стали прообразом для нашей цифровой фабрики подобных сервисов.– А как насчет "Почта банка", который работает только с розничными клиентами?– В случае с "Почта банком" есть и общие элементы присоединений, а есть очень высокоиндивидуальные. Во-первых, этот банк крупнее по количеству розничных клиентов, чем РНКБ и чем "Открытие" – в "Почта банке" их около шести миллионов. Во-вторых, региональная сеть очень специфическая. Здесь в первую очередь нужно ответить на вопрос, которому мы уделяем огромное управленческое внимание. А как будет выглядеть ВТБ на "Почте"? Как будет управляться эта сеть? Какая будет модель обслуживания? Какую выгоду получат клиенты от "окон типа Б" – банковских – и "окон типа П" – почтовых в отделениях "Почты России", ведь они все нетипичны для офисов ВТБ. Они меньше по площади, состояние отделений по стране разное, а сотрудники, которые используются как агенты, загружены почтовыми продуктами. Поэтому нахождение модели "ВТБ на Почте" является первой особенностью, которой не было ни в РНКБ, ни в БФКО. Вторая особенность в том, что внутри "Почта банка" есть особый, уникальный продукт – "Пушкинская карта". Его нужно сохранить.– Продолжим тему присоединений: планируются ли еще какие-нибудь сделки по слиянию?– Скажем так, мы сейчас не находимся ни в одном процессе due diligence (проверка объекта сделки – ред.), ни к чему не присматриваемся. Но это на сегодня. Завтра или послезавтра что-то может измениться. Как в стихах Лебедева-Кумача: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". К слову, так случилось с БФКО – для меня неожиданно.– Это была любовь с первого взгляда?– Это была любовь, где не было времени на медленные танцы, отношения развивались стремительно. Мы получили разрешение в 2022 году и буквально за полгода завершили весь процесс due diligence, контрактования. На рубеже 2022-2023 годов вышли на сделку с ЦБ.– То есть все-таки можно ожидать в будущем дальнейших интеграций?– В России более трехсот банков – с моей точки зрения, это больше, чем нужно. В последние годы для успешной конкуренции работает правило "трех Б" – большой ИТ-бюджет, большой рекламный бюджет, большой масштаб с точки зрения клиентской базы. Поэтому естественный способ роста эффективности банков – это увеличение их масштаба. Такая ситуация уменьшает возможности мелких банков для выживаемости. Поэтому в части ожиданий на дальнейшие интеграции могу лишь сказать – жизнь покажет. Наши компетенции и опыт позволяют нам реализовывать сложнейшие сделки.– На что, в первую очередь, помимо клиентской базы, ВТБ обращает внимание в плане интереса к интеграции?– Основной фактор, как и любой компании, – ускорение собственного развития. Мы по своей ДНК – корпоративный банк. Мы можем нарастить кредитный портфель в корпоративном секторе очень быстро, так что в этом сегменте нам очень сложно предложить какой-то значимый ускоритель. Такой ускоритель может быть в розничном сегменте, причем, здесь важна клиентская база, которая не "утечет". К примеру, зарплатные клиенты. Еще один фактор – наличие уникальных продуктов, желательно – в партнерстве с крупными игроками в своих сегментах.– Расскажете подробности про сделку по продаже "Росгосстраха"? Кто покупатель?– "Росгосстрах" – это один из немногих федеральных брендов с вековой историей, он достался нам в рамках покупки группы БФКО. Так что это недешевый актив. В наш годовой таргет по чистой прибыли выгоду от такой сделки мы не включали, но рассчитываем, что решение о перспективе такой сделки будет принято в этом году. Нужно понимать, что продажа такого актива подлежит одобрению Банка России. Пока могу сказать, что есть один кандидат, который дошел до стадии завершения due diligence.– Мне очень понравилось ваше недавнее сравнение, что длительный период высокой ключевой ставки, он как обязательный период приема антибиотика. По вашему мнению, когда все-таки уже будет необходимо его исключать? Как будто бы уже начинает вырабатываться резистентность…– Мы хотели бы дождаться опорного заседания Банка России, обновления среднесрочных прогнозов по инфляции, по средней ключевой ставке.По оперативным данным статистики, мы уже видим, что в мае-июне будет очень низкая инфляция. Поэтому Совету директоров Банка России предстоит еще тестировать действия в период еще большей стабилизации инфляции: для регулятора важна осторожность, чтобы инфляция не ушла из-под контроля. Развилок довольно много, поэтому для отмены антибиотика, который я назвал экспериментальным, а Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ РФ – ред.) – классическим, или для перехода на другие лекарства, нужно дождаться анализов нового массива информации.В целом же, пока можно говорить, что в этом году шаг совета директоров от 6 июня будет не единственным снижением ставки.– Каковы ваши прогнозы по курсу рубля к концу 2025?– Мы буквально недавно обновили прогнозы по курсам валют. Наши предыдущие оценки давали 100 рублей за доллар к концу года. Теперь считаем, что нынешний крепкий рубль продержится еще какое-то время. Но начиная с осени ожидаем ослабления рубля до 90 рублей за доллар на конец года.– А какой темп роста российской экономики ожидаете в 2025 и 2026 годах?– Прогноз правительства на 2025 год – рост на 2,5%, Центрального банка – от 1% до 2%. Наши оценки ближе к прогнозу Банка России – 1,7% на 2025 и 1,6% на 2026 год. На следующий год, напомню, у Банка России прогноз – плюс 0,5-1,5%, а у Минэкономразвития – 2,4%.– Ранее вы говорили, что ВТБ рассматривал четыре стратегии для возврата разблокированных активов банка. Как идет работа в данном направлении?– Действительно, мы были первыми, кто опубличил свои стратегии. Напомню, это было выделение специального общества, это была судебная стратегия, это была сделка со сторонней компанией с избытком обязательств перед недружественными держателями над ее активами, а четвертую стратегию – скажем, "стратегию Икс" – мы не раскрывали.Недавно Верховный суд по иску Совкомбанка принял решение, что взыскание долгов с российских участников банковских групп зарубежных банков затруднительно. Это серьезным образом ограничивает эффективность судебной стратегии.В конце прошлого года Банк России опубликовал решение совета директоров с кардинальными корректировками требований к сделкам со сторонними компаниями. К тому времени у нас был контрагент, который был готов приобрести заблокированные активы. Но увы, сделка уже не могла состояться. Третий пункт тоже вычеркиваем.Осталась единственная рабочая стратегия. На рубеже 2024 и 2025 годов мы провели выделение специального общества, которому передали часть заблокированных активов. Недавно Центральный банк разрешил выделять в такие общества и просроченные заблокированные обязательства перед недружественными держателями. Для таких активов мы планируем проводить выделение еще одного специального общества – это должно совершиться в текущем году.– Когда по вашему мнению рыночная ипотека вновь может стать доступной для большинства граждан?– Мы считаем, что значительное оживление спроса на рыночную ипотеку без госсубсидий возможно при достижении ключевой ставки 12-15%.– Выгодно ли сейчас брать рыночную ипотеку или лучше подождать?– Сложный вопрос. Финансовая грамотность диктует, что брать ипотеку на пике процентных ставок невыгодно, что сейчас начинается цикл снижения ставок, что через год ситуация может быть более благоприятной. Я бы воздержался. Но советовать тем, у кого есть возможности, и кто "жить торопится", не могу.– Завершим творческим вопросом. Где ВТБ черпает вдохновение для рекламы?– Все просто – в русской культуре. Русская литература бездонна. По некоторым произведениям очень легко представить, что было бы, будь тогда ВТБ. По некоторым – очень сложно.– А лично вы какое бы произведение сняли в рекламе?– Мне самому близки произведения братьев Стругацких, я бы попытался преломить сюжет рекламы на "Пикник на обочине".Помните, я говорил, что в ДНК ВТБ – корпоративно-инвестиционный бизнес? Считаю, что в рекламе он вполне мог бы предложить услуги – от хеджирования до бридж-кредитования – Хозяйке Медной горы. К слову, сам факт того, что мы с вами обсуждаем рекламную кампанию, говорит о том, что она трогает сердца. Кому-то не нравится, кто-то видит в ней иные смыслы, кто-то хватается читать или перечитывать классику. Значит, кому-то мы привили эти гены культурного кода ВТБ. Будем продолжать.

https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023518852.html

https://ria.ru/20250618/chekurova-2023140228.html

https://ria.ru/20250618/pribyl-2023446148.html

https://ria.ru/20250618/neft-2023469868.html

https://ria.ru/20250529/vtb-2019784229.html

https://ria.ru/20250618/ekspert-2023458846.html

https://ria.ru/20250618/stavka-2023454297.html

https://ria.ru/20250618/posol-2023472200.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, почта банк, росгосстрах, центральный банк рф (цб рф), севастополь, республика крым, интервью