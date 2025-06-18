https://ria.ru/20250618/pribyl-2023446148.html

В ВТБ спрогнозировали чистую прибыль банков в 2025 году

В ВТБ спрогнозировали чистую прибыль банков в 2025 году - РИА Новости, 18.06.2025

В ВТБ спрогнозировали чистую прибыль банков в 2025 году

Чистая прибыль российских банков в 2025 году окажется примерно на 10% меньше рекорда 2024 года, их ждет "серебряная медаль" по прибыли, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:59:00+03:00

2025-06-18T00:59:00+03:00

2025-06-18T00:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Чистая прибыль российских банков в 2025 году окажется примерно на 10% меньше рекорда 2024 года, их ждет "серебряная медаль" по прибыли, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ. "Напомню, рекорд был по итогам 2024 года - 3,8 триллиона рублей. Если учитывать последнее решение совета директоров Банка России по ставке и проецировать нашу динамику - а мы представляем около 20% сектора, - результат будет процентов на 10 ниже рекорда, в районе 3,5 триллиона", - сказал он. Также он отметил, что если снижение ставки продолжится, то показатель может приблизиться к рекорду постсанкционного периода. "Так что серебряная медаль по прибыли будет точно", - отметил Пьянов. По его словам, будет ли показатель "серьезно спорить" с 3,8 триллиона рублей - покажет второе полугодие. Первый зампред ВТБ добавил, что основными видами доходов для банков в этом году будут удешевление стоимости пассивов и непроцентные доходы. Ранее в июне Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей, так как "предпосылок" для изменения прогноза по прибыли не наблюдается. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 июня в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250617/inflyatsiya-2023239895.html

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