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Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие для гарантии мира - РИА Новости, 18.06.2025
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10:30 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/prezident-2023500575.html
Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие для гарантии мира
Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие для гарантии мира - РИА Новости, 18.06.2025
Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие для гарантии мира
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал страны с ядерным оружием, включая Израиль, уничтожить его, чтобы гарантировать "полный мир" на планете на фоне военных РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:30:00+03:00
2025-06-18T10:30:00+03:00
в мире
израиль
иран
куба
мигель диас-канель
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал страны с ядерным оружием, включая Израиль, уничтожить его, чтобы гарантировать "полный мир" на планете на фоне военных действий Ирана и Израиля. "Полный мир гарантирован только, когда все нации, которые владеют ядерным оружием, в том числе Израиль, его уничтожат и остановят гонку вооружений, которая угрожает уничтожить весь человеческий род", - говорится в публикации политика в соцсети X. В своем посту президент также процитировал цитату бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро от 2010 года, в которой Кастро предупреждал об опасности ядерного оружия, а также о возможном конфликте США, Израиля и Ирана. "Когда жизнь их вида, их народа и их самых любимых существ подвергается подобной опасности, никто не может позволить себе быть безразличным". Это заявил в 2010 году Фидель (Кастро - ред.) о том, что уже происходит: война Ирана, Израиля и США",- добавил в своей публикации Диас-Канель. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/ssha-2023462021.html
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в мире, израиль, иран, куба, мигель диас-канель, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Куба, Мигель Диас-Канель, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие для гарантии мира

Президент Кубы Диас-Канель призвал уничтожить ядерное оружие для гарантии мира

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Мигель Диас-Канель. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал страны с ядерным оружием, включая Израиль, уничтожить его, чтобы гарантировать "полный мир" на планете на фоне военных действий Ирана и Израиля.
"Полный мир гарантирован только, когда все нации, которые владеют ядерным оружием, в том числе Израиль, его уничтожат и остановят гонку вооружений, которая угрожает уничтожить весь человеческий род", - говорится в публикации политика в соцсети X.
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В своем посту президент также процитировал цитату бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро от 2010 года, в которой Кастро предупреждал об опасности ядерного оружия, а также о возможном конфликте США, Израиля и Ирана.
"Когда жизнь их вида, их народа и их самых любимых существ подвергается подобной опасности, никто не может позволить себе быть безразличным". Это заявил в 2010 году Фидель (Кастро - ред.) о том, что уже происходит: война Ирана, Израиля и США",- добавил в своей публикации Диас-Канель.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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