https://ria.ru/20250618/posol-2023712943.html

Посол США в Израиле заявил об эвакуации американских граждан из страны

Посол США в Израиле заявил об эвакуации американских граждан из страны - РИА Новости, 18.06.2025

Посол США в Израиле заявил об эвакуации американских граждан из страны

США все же решили эвакуировать своих граждан из Израиля несмотря на то, что ранее посольство говорило об отсутствии возможности эвакуировать или напрямую помочь РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:23:00+03:00

2025-06-18T22:23:00+03:00

2025-06-18T22:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США все же решили эвакуировать своих граждан из Израиля несмотря на то, что ранее посольство говорило об отсутствии возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну на фоне обострения конфликта с Ираном, соответствующее заявление сделал в среду посол США в Израиле Майк Хакаби. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. "Срочное уведомление! Граждане США, желающие покинуть Израиль. Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправлениями круизных судов. Вам необходимо зарегистрироваться в Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Вы будете уведомлены", - сообщил посол в соцсети X. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/tramp-2023707477.html

https://ria.ru/20250618/rakety-2023694692.html

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в мире, израиль, иран, сша, майк хакаби, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте