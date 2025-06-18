https://ria.ru/20250618/posol-2023618654.html

Посол Бразилии в России покинет свой пост

Посол Бразилии в России покинет свой пост - РИА Новости, 18.06.2025

Посол Бразилии в России покинет свой пост

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:07:00+03:00

2025-06-18T16:07:00+03:00

2025-06-18T16:50:00+03:00

пмэф-2025

бразилия

россия

москва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950738706_0:0:2913:1638_1920x0_80_0_0_ff14045cbba2603908ef4c8feb156440.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве."Идут уже последние недели для меня на привилегированном посту посла Бразилии в Российской Федерации", - сказал дипломат, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме.Завершающий свою работу дипломат представляет Бразилию в Москве с 2021 года.Уходящий посол Бразилии в РФ получил одобрение сенаторов для назначения на пост посла в Берлине, сообщили в бразильском сенате.По информации сената Бразилии, сенаторы ранее одобрили кандидатуру дипломата Сержиу Родригеса дус Сантуса в качестве главы посольства в Москве. Он работает в бразильском МИД с 1995 года, в том числе служил в посольствах в Японии и Израиле.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015988783.html

бразилия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, россия, москва, в мире