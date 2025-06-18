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Посол Бразилии в России покинет свой пост - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:07 18.06.2025 (обновлено: 16:50 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/posol-2023618654.html
Посол Бразилии в России покинет свой пост
Посол Бразилии в России покинет свой пост - РИА Новости, 18.06.2025
Посол Бразилии в России покинет свой пост
Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве."Идут уже последние недели для меня на привилегированном посту посла Бразилии в Российской Федерации", - сказал дипломат, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме.Завершающий свою работу дипломат представляет Бразилию в Москве с 2021 года.Уходящий посол Бразилии в РФ получил одобрение сенаторов для назначения на пост посла в Берлине, сообщили в бразильском сенате.По информации сената Бразилии, сенаторы ранее одобрили кандидатуру дипломата Сержиу Родригеса дус Сантуса в качестве главы посольства в Москве. Он работает в бразильском МИД с 1995 года, в том числе служил в посольствах в Японии и Израиле.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Бразилия, Россия, Москва, В мире
Посол Бразилии в России покинет свой пост

Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост посла Бразилии в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес
Чрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве.
"Идут уже последние недели для меня на привилегированном посту посла Бразилии в Российской Федерации", - сказал дипломат, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме.
Завершающий свою работу дипломат представляет Бразилию в Москве с 2021 года.
Уходящий посол Бразилии в РФ получил одобрение сенаторов для назначения на пост посла в Берлине, сообщили в бразильском сенате.
По информации сената Бразилии, сенаторы ранее одобрили кандидатуру дипломата Сержиу Родригеса дус Сантуса в качестве главы посольства в Москве. Он работает в бразильском МИД с 1995 года, в том числе служил в посольствах в Японии и Израиле.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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