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Посол Бразилии в России покинет свой пост
Посол Бразилии в России покинет свой пост - РИА Новости, 18.06.2025
Посол Бразилии в России покинет свой пост
Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:07:00+03:00
2025-06-18T16:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою работу на посту в Москве."Идут уже последние недели для меня на привилегированном посту посла Бразилии в Российской Федерации", - сказал дипломат, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме.Завершающий свою работу дипломат представляет Бразилию в Москве с 2021 года.Уходящий посол Бразилии в РФ получил одобрение сенаторов для назначения на пост посла в Берлине, сообщили в бразильском сенате.По информации сената Бразилии, сенаторы ранее одобрили кандидатуру дипломата Сержиу Родригеса дус Сантуса в качестве главы посольства в Москве. Он работает в бразильском МИД с 1995 года, в том числе служил в посольствах в Японии и Израиле.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Бразилия, Россия, Москва, В мире
Посол Бразилии в России покинет свой пост
Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост посла Бразилии в России