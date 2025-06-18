https://ria.ru/20250618/posol-2023472200.html
Яковенко рассказал о повестке ПМЭФ-2025
Яковенко рассказал о повестке ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
Яковенко рассказал о повестке ПМЭФ-2025
Повестка Петербургского международного экономического форума в 2025 году впервые включит в себя тему влияния искусственного интеллекта на современное медийное... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:10:00+03:00
2025-06-18T08:10:00+03:00
2025-06-18T08:10:00+03:00
пмэф — 2025
технологии
россия
сша
израиль
александр яковенко
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023154993_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_24d30a6d469c09169dde8b07845cc840.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Повестка Петербургского международного экономического форума в 2025 году впервые включит в себя тему влияния искусственного интеллекта на современное медийное пространство, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "При всей важности экономической составляющей предстоящий ПМЭФ скорее всего запомнится его международным блоком и качеством участников дискуссий из 140 стран. Со времени предыдущего форума произошли стремительные перемены в США, трагедия в Газе, а теперь агрессия Израиля против Ирана, грозящая перевернуть наши представления о будущем Ближнего Востока. Как справедливо заметил председатель оргкомитета форума Максим Орешкин, с одной стороны - военные конфликты, торговые войны, технологические изменения, а с другой - глубинные процессы, которые и определяют трансформацию современного мира. Специально к форуму МИА "Россия сегодня" выпустила доклад "2025: трансформация мира", в котором подробно нашли отражение тенденции, формирующие перспективы его развития", - сказал Яковенко агентству. По его словам, несмотря на то, что повестка дня кажется традиционной, в дискуссии активнее входит технологическая повестка во всех измерениях, в том числе вопросы искусственного интеллекта. "Новым элементом будет обсуждение, организованное "Россией сегодня", темы влияния ИИ на современное медийное пространство. По разным оценкам, около 10% всех новостей в мире уже пишется с использованием искусственного интеллекта", - отметил Яковенко. Он подчеркнул, что данная тенденция будет только нарастать. "Она создает как новые возможности, так и риски, включая угрозу дезинформации на высокотехнологичной основе и в режиме реального времени, что создает угрозу международной безопасности. Это и составит предмет нашей дискуссии", - заключил Яковенко. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023465814.html
https://ria.ru/20250618/putin-2023451248.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023154993_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_ff16495e8d07d4eafaa3b6a678284c0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, израиль, александр яковенко, максим орешкин
ПМЭФ — 2025, Технологии, Россия, США, Израиль, Александр Яковенко, Максим Орешкин
Яковенко рассказал о повестке ПМЭФ-2025
Яковенко: повестка ПМЭФ-2025 впервые включит тему ИИ в медиа
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Повестка Петербургского международного экономического форума в 2025 году впервые включит в себя тему влияния искусственного интеллекта на современное медийное пространство, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"При всей важности экономической составляющей предстоящий ПМЭФ скорее всего запомнится его международным блоком и качеством участников дискуссий из 140 стран. Со времени предыдущего форума произошли стремительные перемены в США
, трагедия в Газе, а теперь агрессия Израиля
против Ирана
, грозящая перевернуть наши представления о будущем Ближнего Востока
. Как справедливо заметил председатель оргкомитета форума Максим Орешкин
, с одной стороны - военные конфликты, торговые войны, технологические изменения, а с другой - глубинные процессы, которые и определяют трансформацию современного мира. Специально к форуму МИА "Россия сегодня" выпустила доклад "2025: трансформация мира", в котором подробно нашли отражение тенденции, формирующие перспективы его развития", - сказал Яковенко
агентству.
По его словам, несмотря на то, что повестка дня кажется традиционной, в дискуссии активнее входит технологическая повестка во всех измерениях, в том числе вопросы искусственного интеллекта.
"Новым элементом будет обсуждение, организованное "Россией сегодня", темы влияния ИИ на современное медийное пространство. По разным оценкам, около 10% всех новостей в мире уже пишется с использованием искусственного интеллекта", - отметил Яковенко.
Он подчеркнул, что данная тенденция будет только нарастать.
"Она создает как новые возможности, так и риски, включая угрозу дезинформации на высокотехнологичной основе и в режиме реального времени, что создает угрозу международной безопасности. Это и составит предмет нашей дискуссии", - заключил Яковенко.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.