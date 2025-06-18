https://ria.ru/20250618/pmef-2023863627.html
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение - РИА Новости, 19.06.2025
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T16:00:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
2025-06-19T12:32:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
александр жаров
газпром-медиа холдинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146970_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a6c80edb838f20af9f8957ffb15f92d5.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях ПМЭФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева. Соглашение предусматривает объединение усилий сторон для реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи", - говорится в сообщении. Цивилева в отметила, что "Газпром-Медиа Холдинг" окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что "так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас". "Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с фондом "Защитники Отечества" мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма", - приводит пресс-служба слова Жарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146970_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_9e94373bdd215ec2f51ee939a01895b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр жаров, газпром-медиа холдинг
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Александр Жаров, Газпром-Медиа Холдинг
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях ПМЭФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева. Соглашение предусматривает объединение усилий сторон для реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи", - говорится в сообщении.
Цивилева в отметила, что "Газпром-Медиа Холдинг" окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что "так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас".
"Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с фондом "Защитники Отечества" мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма", - приводит пресс-служба слова Жарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.