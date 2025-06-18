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"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение

"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение - РИА Новости, 19.06.2025

"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение

"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T16:00:00+03:00

2025-06-18T16:00:00+03:00

2025-06-19T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях ПМЭФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева. Соглашение предусматривает объединение усилий сторон для реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи", - говорится в сообщении. Цивилева в отметила, что "Газпром-Медиа Холдинг" окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что "так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас". "Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с фондом "Защитники Отечества" мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма", - приводит пресс-служба слова Жарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, россия, александр жаров, газпром-медиа холдинг