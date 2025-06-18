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"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:00 18.06.2025 (обновлено: 12:32 19.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023863627.html
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение - РИА Новости, 19.06.2025
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T16:00:00+03:00
2025-06-19T12:32:00+03:00
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общество
россия
александр жаров
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях ПМЭФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева. Соглашение предусматривает объединение усилий сторон для реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи", - говорится в сообщении. Цивилева в отметила, что "Газпром-Медиа Холдинг" окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что "так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас". "Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с фондом "Защитники Отечества" мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма", - приводит пресс-служба слова Жарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, александр жаров, газпром-медиа холдинг
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Александр Жаров, Газпром-Медиа Холдинг

"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях ПМЭФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Газпром-Медиа Холдинг" и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева. Соглашение предусматривает объединение усилий сторон для реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи", - говорится в сообщении.
Цивилева в отметила, что "Газпром-Медиа Холдинг" окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что "так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас".
"Газпром-Медиа Холдинг" как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с фондом "Защитники Отечества" мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма", - приводит пресс-служба слова Жарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025ОбществоРоссияАлександр ЖаровГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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