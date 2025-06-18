https://ria.ru/20250618/pmef-2023704752.html

Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве

Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025

Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве

Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио, которое входит в "Газпром-Медиа Холдинг", на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:10:00+03:00

2025-06-18T21:10:00+03:00

2025-06-18T21:10:00+03:00

пмэф-2025

технологии

артемий лебедев

газпром-медиа холдинг

общество "знание"

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио, которое входит в "Газпром-Медиа Холдинг", на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На Петербургском международном экономическом форуме ГПМ Радио (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") и Студия Артемия Лебедева заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора компаний Вадим Терещук и Артемий Лебедев. Стороны сфокусируются на нестандартном, креативном подходе к дизайну радиобрендов холдинга ("Авторадио", ENERGY, "Юмор FM", Детское радио, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Радио Romantika)", - говорится в сообщении. Основатель Студии, дизайнер Артемий Лебедев подчеркнул, что задачей сотрудничества стала цель "как бы переизобрести радио, перезапустить волну интереса, возможно, даже скрестить с другими форматами". "Уверен, что сотрудничество с нашими яркими брендами станет заметным явлением в креативной индустрии, и у нас точно сложится энергетическая синергия в совместных проектах. Артемий - талантливый профессионал, свободный в своих взглядах человек, за которым интересно наблюдать. Его позиция импонирует и вдохновляет. Нам это близко по духу - радио всегда открыто для новых идей и стремится быть молодыми динамичным. Все это про нас - про жизнь, про энергию, про витальность", - приводит пресс-служба слова Терещука. Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось на совместном мультимедийном стенде Общества "Знание" и Российского военно-исторического общества. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023465814.html

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технологии, артемий лебедев, газпром-медиа холдинг, общество "знание", российское военно-историческое общество (рвио), общество