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Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023704752.html
Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве
Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве
Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио, которое входит в "Газпром-Медиа Холдинг", на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:10:00+03:00
2025-06-18T21:10:00+03:00
пмэф-2025
технологии
артемий лебедев
газпром-медиа холдинг
общество "знание"
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио, которое входит в "Газпром-Медиа Холдинг", на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На Петербургском международном экономическом форуме ГПМ Радио (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") и Студия Артемия Лебедева заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора компаний Вадим Терещук и Артемий Лебедев. Стороны сфокусируются на нестандартном, креативном подходе к дизайну радиобрендов холдинга ("Авторадио", ENERGY, "Юмор FM", Детское радио, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Радио Romantika)", - говорится в сообщении. Основатель Студии, дизайнер Артемий Лебедев подчеркнул, что задачей сотрудничества стала цель "как бы переизобрести радио, перезапустить волну интереса, возможно, даже скрестить с другими форматами". "Уверен, что сотрудничество с нашими яркими брендами станет заметным явлением в креативной индустрии, и у нас точно сложится энергетическая синергия в совместных проектах. Артемий - талантливый профессионал, свободный в своих взглядах человек, за которым интересно наблюдать. Его позиция импонирует и вдохновляет. Нам это близко по духу - радио всегда открыто для новых идей и стремится быть молодыми динамичным. Все это про нас - про жизнь, про энергию, про витальность", - приводит пресс-служба слова Терещука. Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось на совместном мультимедийном стенде Общества "Знание" и Российского военно-исторического общества. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, артемий лебедев, газпром-медиа холдинг, общество "знание", российское военно-историческое общество (рвио), общество
ПМЭФ-2025, Технологии, Артемий Лебедев, Газпром-Медиа Холдинг, Общество "Знание", Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио договорились о сотрудничестве

Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Артемий Лебедев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Студия Артемия Лебедева и ГПМ Радио, которое входит в "Газпром-Медиа Холдинг", на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На Петербургском международном экономическом форуме ГПМ Радио (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") и Студия Артемия Лебедева заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора компаний Вадим Терещук и Артемий Лебедев. Стороны сфокусируются на нестандартном, креативном подходе к дизайну радиобрендов холдинга ("Авторадио", ENERGY, "Юмор FM", Детское радио, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Радио Romantika)", - говорится в сообщении.
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Основатель Студии, дизайнер Артемий Лебедев подчеркнул, что задачей сотрудничества стала цель "как бы переизобрести радио, перезапустить волну интереса, возможно, даже скрестить с другими форматами".
"Уверен, что сотрудничество с нашими яркими брендами станет заметным явлением в креативной индустрии, и у нас точно сложится энергетическая синергия в совместных проектах. Артемий - талантливый профессионал, свободный в своих взглядах человек, за которым интересно наблюдать. Его позиция импонирует и вдохновляет. Нам это близко по духу - радио всегда открыто для новых идей и стремится быть молодыми динамичным. Все это про нас - про жизнь, про энергию, про витальность", - приводит пресс-служба слова Терещука.
Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось на совместном мультимедийном стенде Общества "Знание" и Российского военно-исторического общества.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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