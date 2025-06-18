Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
19:25 18.06.2025 (обновлено: 20:43 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023682061.html
Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос
Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос - РИА Новости, 18.06.2025
Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос
Прирост населения Новгородской области возможен за счет проекта по повышению рождаемости, миграции из других регионов и студентов, заявил РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:25:00+03:00
2025-06-18T20:43:00+03:00
пмэф-2025
общество
новгородская область
старорусский район
россия
александра дронова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f5fa298b8d1c0cee38f69b948110a1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прирост населения Новгородской области возможен за счет проекта по повышению рождаемости, миграции из других регионов и студентов, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Дронов. Дронов напомнил, что в Новгородской области реализуется пилотный проект по повышению рождаемости, а также региональный стандарт "Семейноцентричность". По итогам 2024 года зафиксирован рост рождаемости в двух из трех пилотных муниципалитетов: в Старорусском районе - на 6,4%, в Валдайском - на 1,4% по сравнению с 2022 годом, отметил врио губернатора. Положительная динамика по росту рождаемости сохраняется и в начале этого года, добавил Дронов. "К сожалению, сейчас естественная убыль населения не покрывается ни рождаемостью, ни региональной миграцией… Это не завоз особо ценных специалистов с наших братских республик, а это миграция специалистов из других регионов России, когда приезжают целыми семьями для того, чтобы остаться работать в Новгородской области. Для нас это очень важная история… Дальнейшее развитие области неразрывно связано с развитием университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Сейчас у нас около 16 тысяч студентов. Задача, которая стоит перед коллегами, - увеличить эти показатели до 30 тысяч", - сказал агентству врио губернатора региона. Дронов подчеркнул, что задача амбициозная, но выполнимая: так, в 2017 году в НовГУ насчитывалось лишь 7,5 тысяч студентов. Большую ставку власти делают на развитие Великого Новгорода как "города-университета", чтобы приехавшие иногородние студенты не только учились, но и оставались жить, уточнил врио губернатора. Дронов также рассказал о новых мерах поддержки семей в НовГУ: в вузе создаются группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Единовременно выплачивается 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности студентке, обучающейся по очной форме. По всему региону создаются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и многое другое, заключил врио губернатора региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html
https://ria.ru/20250618/zdunov-2023674411.html
новгородская область
старорусский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_106899de352a820be95b586a354a3324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новгородская область, старорусский район, россия, александра дронова
ПМЭФ-2025, Общество, Новгородская область, Старорусский район, Россия, Александра Дронова
Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос

Дронов: рост населения Новгородской области возможен за счет миграции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прирост населения Новгородской области возможен за счет проекта по повышению рождаемости, миграции из других регионов и студентов, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Дронов.
Дронов напомнил, что в Новгородской области реализуется пилотный проект по повышению рождаемости, а также региональный стандарт "Семейноцентричность". По итогам 2024 года зафиксирован рост рождаемости в двух из трех пилотных муниципалитетов: в Старорусском районе - на 6,4%, в Валдайском - на 1,4% по сравнению с 2022 годом, отметил врио губернатора. Положительная динамика по росту рождаемости сохраняется и в начале этого года, добавил Дронов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают
1 июня, 20:58
"К сожалению, сейчас естественная убыль населения не покрывается ни рождаемостью, ни региональной миграцией… Это не завоз особо ценных специалистов с наших братских республик, а это миграция специалистов из других регионов России, когда приезжают целыми семьями для того, чтобы остаться работать в Новгородской области. Для нас это очень важная история… Дальнейшее развитие области неразрывно связано с развитием университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Сейчас у нас около 16 тысяч студентов. Задача, которая стоит перед коллегами, - увеличить эти показатели до 30 тысяч", - сказал агентству врио губернатора региона.
Дронов подчеркнул, что задача амбициозная, но выполнимая: так, в 2017 году в НовГУ насчитывалось лишь 7,5 тысяч студентов. Большую ставку власти делают на развитие Великого Новгорода как "города-университета", чтобы приехавшие иногородние студенты не только учились, но и оставались жить, уточнил врио губернатора.
Дронов также рассказал о новых мерах поддержки семей в НовГУ: в вузе создаются группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Единовременно выплачивается 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности студентке, обучающейся по очной форме. По всему региону создаются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и многое другое, заключил врио губернатора региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о демографической политике
Вчера, 18:55
 
ПМЭФ-2025ОбществоНовгородская областьСтарорусский районРоссияАлександра Дронова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала