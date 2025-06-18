https://ria.ru/20250618/pmef-2023682061.html

Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос

Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос - РИА Новости, 18.06.2025

Врио главы Новгородской области обсудил демографический вопрос

Прирост населения Новгородской области возможен за счет проекта по повышению рождаемости, миграции из других регионов и студентов, заявил РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:25:00+03:00

2025-06-18T19:25:00+03:00

2025-06-18T20:43:00+03:00

пмэф-2025

общество

новгородская область

старорусский район

россия

александра дронова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f5fa298b8d1c0cee38f69b948110a1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прирост населения Новгородской области возможен за счет проекта по повышению рождаемости, миграции из других регионов и студентов, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Дронов. Дронов напомнил, что в Новгородской области реализуется пилотный проект по повышению рождаемости, а также региональный стандарт "Семейноцентричность". По итогам 2024 года зафиксирован рост рождаемости в двух из трех пилотных муниципалитетов: в Старорусском районе - на 6,4%, в Валдайском - на 1,4% по сравнению с 2022 годом, отметил врио губернатора. Положительная динамика по росту рождаемости сохраняется и в начале этого года, добавил Дронов. "К сожалению, сейчас естественная убыль населения не покрывается ни рождаемостью, ни региональной миграцией… Это не завоз особо ценных специалистов с наших братских республик, а это миграция специалистов из других регионов России, когда приезжают целыми семьями для того, чтобы остаться работать в Новгородской области. Для нас это очень важная история… Дальнейшее развитие области неразрывно связано с развитием университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Сейчас у нас около 16 тысяч студентов. Задача, которая стоит перед коллегами, - увеличить эти показатели до 30 тысяч", - сказал агентству врио губернатора региона. Дронов подчеркнул, что задача амбициозная, но выполнимая: так, в 2017 году в НовГУ насчитывалось лишь 7,5 тысяч студентов. Большую ставку власти делают на развитие Великого Новгорода как "города-университета", чтобы приехавшие иногородние студенты не только учились, но и оставались жить, уточнил врио губернатора. Дронов также рассказал о новых мерах поддержки семей в НовГУ: в вузе создаются группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Единовременно выплачивается 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности студентке, обучающейся по очной форме. По всему региону создаются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и многое другое, заключил врио губернатора региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html

https://ria.ru/20250618/zdunov-2023674411.html

новгородская область

старорусский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новгородская область, старорусский район, россия, александра дронова