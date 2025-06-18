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Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа
Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа - РИА Новости, 18.06.2025
Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа
Телефонные мошенники в качестве дропа отправили 103-летнюю пенсионерку, которая должна была забрать деньги, рассказал пранкер Лексус (Алексей Столяров),... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:32:00+03:00
2025-06-18T18:32:00+03:00
2025-06-18T18:36:00+03:00
пмэф-2025
общество
алексей столяров (лексус)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники в качестве дропа отправили 103-летнюю пенсионерку, которая должна была забрать деньги, рассказал пранкер Лексус (Алексей Столяров), выступая на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ. Пранкеры Вован и Лексус в рамках работы сервиса фрод-рулетки от Т-Банка, где перехватываются звонки мошенников, сумели пообщаться с аферистами. "Последняя тенденция, они в качестве дропов сейчас уже используют пенсионеров. Вот я буквально несколько недель назад лично своими глазами видел, когда они прислали в качестве дропа 103-летнюю пенсионерку забрать деньги. Я просто был в шоке от этого", - рассказал Столяров. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html
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общество, алексей столяров (лексус)
ПМЭФ-2025, Общество, Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа
Пранкер Лексус: мошенники отправили 103-летнюю пенсионерку в качестве дропа