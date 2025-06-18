Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023668766.html
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень - РИА Новости, 18.06.2025
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень
Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" подписали соглашение с целью развивать подходы к... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:22:00+03:00
2025-06-18T20:22:00+03:00
экономика
россия
технологии
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023155015_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_00d7ac1270dcc870a110f20728002303.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" подписали соглашение с целью развивать подходы к кибербезопасности в энергетической отрасли России и делиться ими с дружественными странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Соглашение подписали министр энергетики Сергей Цивилев и сооснователь фонда "Сайберус" Юрий Максимов в рамках ПМЭФ-2025."Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам", – сказал Цивилев.В свою очередь, Максимов отметил – подписание соглашения является демонстрацией "эффективного государственно-частного партнерства"."Мы, как индустрия кибербезопасности, взаимодействуя с нашими иностранными партнерами, показываем им не теоретическое решение, а реальные, успешно реализованные проекты странового масштаба. Это создаёт совсем другой уровень доверия. Также и Министерство энергетики может предлагать свои наработки в энергетике уже с учетом того накопленного опыта в кибербезопасности, которое приобрело в последние несколько лет, в том числе благодаря нашей помощи", - подчеркнул сооснователь фонда "Сайберус".В рамках совместных инициатив Минэнерго и Фонд Сайберус планируют совершенствовать системы результативной кибербезопасности, применяемые в ТЭК, и проводить кибериспытания, моделирующие потенциальные угрозы. Наработки в рамках проекта, отмечают в фонде, станут частью комплексного экспортного предложения дружественным странам – в частности, в проектах развития локальной индустрии кибербезопасности. Также решения и технологии в области информационной безопасности будут внедрены в проекты российских компаний по строительству объектов ТЭК за рубежом.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023667200.html
https://ria.ru/20250618/pmef-2023653269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023155015_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_ebb4538aa706ab6635adf3926c144611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, технологии, пмэф
Экономика, Россия, Технологии, ПМЭФ
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень

Минэнерго и фонд кибербезопасности "Сайберус" договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой ПМЭФ-2025
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" подписали соглашение с целью развивать подходы к кибербезопасности в энергетической отрасли России и делиться ими с дружественными странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Соглашение подписали министр энергетики Сергей Цивилев и сооснователь фонда "Сайберус" Юрий Максимов в рамках ПМЭФ-2025.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Пранкеры Вован и Лексус перехватили звонок телефонного мошенника на ПМЭФ
Вчера, 18:27
"Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам", – сказал Цивилев.
В свою очередь, Максимов отметил – подписание соглашения является демонстрацией "эффективного государственно-частного партнерства".
"Мы, как индустрия кибербезопасности, взаимодействуя с нашими иностранными партнерами, показываем им не теоретическое решение, а реальные, успешно реализованные проекты странового масштаба. Это создаёт совсем другой уровень доверия. Также и Министерство энергетики может предлагать свои наработки в энергетике уже с учетом того накопленного опыта в кибербезопасности, которое приобрело в последние несколько лет, в том числе благодаря нашей помощи", - подчеркнул сооснователь фонда "Сайберус".
Баннеры ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Участники ПМЭФ подключили к газу уникальный завод в Кировской области
Вчера, 17:55
В рамках совместных инициатив Минэнерго и Фонд Сайберус планируют совершенствовать системы результативной кибербезопасности, применяемые в ТЭК, и проводить кибериспытания, моделирующие потенциальные угрозы. Наработки в рамках проекта, отмечают в фонде, станут частью комплексного экспортного предложения дружественным странам – в частности, в проектах развития локальной индустрии кибербезопасности. Также решения и технологии в области информационной безопасности будут внедрены в проекты российских компаний по строительству объектов ТЭК за рубежом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРоссияТехнологииПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала