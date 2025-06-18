https://ria.ru/20250618/pmef-2023668766.html
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень - РИА Новости, 18.06.2025
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень
Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" подписали соглашение с целью развивать подходы к... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:22:00+03:00
2025-06-18T20:22:00+03:00
2025-06-18T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" подписали соглашение с целью развивать подходы к кибербезопасности в энергетической отрасли России и делиться ими с дружественными странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Соглашение подписали министр энергетики Сергей Цивилев и сооснователь фонда "Сайберус" Юрий Максимов в рамках ПМЭФ-2025."Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам", – сказал Цивилев.В свою очередь, Максимов отметил – подписание соглашения является демонстрацией "эффективного государственно-частного партнерства"."Мы, как индустрия кибербезопасности, взаимодействуя с нашими иностранными партнерами, показываем им не теоретическое решение, а реальные, успешно реализованные проекты странового масштаба. Это создаёт совсем другой уровень доверия. Также и Министерство энергетики может предлагать свои наработки в энергетике уже с учетом того накопленного опыта в кибербезопасности, которое приобрело в последние несколько лет, в том числе благодаря нашей помощи", - подчеркнул сооснователь фонда "Сайберус".В рамках совместных инициатив Минэнерго и Фонд Сайберус планируют совершенствовать системы результативной кибербезопасности, применяемые в ТЭК, и проводить кибериспытания, моделирующие потенциальные угрозы. Наработки в рамках проекта, отмечают в фонде, станут частью комплексного экспортного предложения дружественным странам – в частности, в проектах развития локальной индустрии кибербезопасности. Также решения и технологии в области информационной безопасности будут внедрены в проекты российских компаний по строительству объектов ТЭК за рубежом.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, технологии, пмэф
Экономика, Россия, Технологии, ПМЭФ
Минэнерго и "Сайберус" выведут киберзащиту ТЭК на глобальный уровень
Минэнерго и фонд кибербезопасности "Сайберус" договорились о сотрудничестве
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" подписали соглашение с целью развивать подходы к кибербезопасности в энергетической отрасли России и делиться ими с дружественными странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Соглашение подписали министр энергетики Сергей Цивилев и сооснователь фонда "Сайберус" Юрий Максимов в рамках ПМЭФ-2025.
"Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам", – сказал Цивилев.
В свою очередь, Максимов отметил – подписание соглашения является демонстрацией "эффективного государственно-частного партнерства".
"Мы, как индустрия кибербезопасности, взаимодействуя с нашими иностранными партнерами, показываем им не теоретическое решение, а реальные, успешно реализованные проекты странового масштаба. Это создаёт совсем другой уровень доверия. Также и Министерство энергетики может предлагать свои наработки в энергетике уже с учетом того накопленного опыта в кибербезопасности, которое приобрело в последние несколько лет, в том числе благодаря нашей помощи", - подчеркнул сооснователь фонда "Сайберус".
В рамках совместных инициатив Минэнерго и Фонд Сайберус планируют совершенствовать системы результативной кибербезопасности, применяемые в ТЭК, и проводить кибериспытания, моделирующие потенциальные угрозы. Наработки в рамках проекта, отмечают в фонде, станут частью комплексного экспортного предложения дружественным странам – в частности, в проектах развития локальной индустрии кибербезопасности. Также решения и технологии в области информационной безопасности будут внедрены в проекты российских компаний по строительству объектов ТЭК за рубежом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.