https://ria.ru/20250618/pmef-2023626095.html

РЭЦ обеспечит комплексное сопровождение ульяновских экспортеров

РЭЦ обеспечит комплексное сопровождение ульяновских экспортеров - РИА Новости, 18.06.2025

РЭЦ обеспечит комплексное сопровождение ульяновских экспортеров

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Ульяновской области заключили соглашение о комплексном сопровождении экспортеров региона. Документ... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:41:00+03:00

2025-06-18T16:41:00+03:00

2025-06-18T16:41:00+03:00

экономика

ульяновская область

россия

вероника никишина

алексей русских

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Ульяновской области заключили соглашение о комплексном сопровождении экспортеров региона. Документ предусматривает создание единой системы поддержки, которая обеспечит предприятиям доступ к широкому спектру инструментов развития внешнеэкономической деятельности, сообщает центр.Соглашение подписано генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной и губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума 18 июня."В рамках сотрудничества компании Ульяновской области получат легкий доступ как к федеральным, так и региональным мерам поддержки, это и: доступ к информации о зарубежных рынках и помощь в получении разрешительной документации, а также государственная поддержка и финансовые инструменты", - говорится в сообщении.Ключевым направлением сотрудничества станет интеграция государственной цифровой платформы "Мой экспорт" с информационным порталом поддержки экспорта Ульяновской области. Информационное взаимодействие позволит беспрепятственно пользоваться полным спектром федеральных и региональных мер поддержки. Документ также предусматривает совместную работу, ориентированную на поддержку регионального бизнеса для выхода на новые зарубежные рынки, проведение мероприятий и оказание консультационной и методической поддержки по вопросам ВЭД."Мы высоко ценим активное участие Ульяновской области в популяризации платформы "Мой экспорт". Наше интеграционное сотрудничество предусматривает создание единой информационной среды. На платформе "Мой экспорт" и официальном сайте регионального Центра поддержки экспорта. Предприниматели уже сегодня могут найти на платформах актуальную информация о различных мерах поддержки для развития экспортного потенциала", — сказала Никишина.На сегодняшний день на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано почти 300 компаний (юридические лица и индивидуальные предприниматели) из Ульяновской области, свыше 84% из которых относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП). Им было оказано более 3,1 тысячи услуг. Наиболее популярными услугами стали получение разрешительных документов: фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, сертификатов происхождения товаров, а также подбор маркетплейсов."Сотрудничество с РЭЦ открывает новые возможности для развития экспортного потенциала региона. Мы нацелены на повышение эффективности использования государственной поддержки и создание максимально комфортных условий для экспортеров. Уверен, что наше партнерство откроет новые рынки для наших производителей и приведет к существенному росту экспортных показателей Ульяновской области", — рассказал Русских.Торговыми партнерами Ульяновской области за 2024 год стали более 90 стран. Более 530 компаний Ульяновской области стали экспортерами по итогам 2024 года. Основными товарными группами при экспорте остаются минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. При этом приоритетными продуктами для экспорта остаются мебель и предметы интерьера, строительные материалы, продукция пищевой промышленности. На сегодняшний день основными странами-партнерами региона являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Ирак, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".РЭЦ добавил, что поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250618/rets-2023585029.html

https://ria.ru/20250618/rets-2023575224.html

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ульяновская область

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экономика, ульяновская область, россия, вероника никишина, алексей русских