Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя" - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:03 18.06.2025 (обновлено: 15:30 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023597173.html
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя" - РИА Новости, 18.06.2025
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"
Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:03:00+03:00
2025-06-18T15:30:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023598555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59611fc48aa60f02b29ab0cdc5f032ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Робот разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior и "здоровается" с гостями и участниками форума. Выбор такого "имени" создатели объяснили его большой популярностью в России. "Русское имя, имя победителей, любимое имя среди россиян. Поэтому большой помощник нам тоже – Владимир", - рассказала президент Ассоциации центров обработки данных Екатерина Ледокол. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023503691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ
2025-06-18T15:03
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023598555_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ac23395168d32a379740c72cc057def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"

На ПМЭФ представили робота "Володю"

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Робот разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior и "здоровается" с гостями и участниками форума.
Выбор такого "имени" создатели объяснили его большой популярностью в России.
"Русское имя, имя победителей, любимое имя среди россиян. Поэтому большой помощник нам тоже – Владимир", - рассказала президент Ассоциации центров обработки данных Екатерина Ледокол.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд Газпрома на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты
Вчера, 10:35
 
ПМЭФ-2025ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала