https://ria.ru/20250618/pmef-2023597173.html
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя" - РИА Новости, 18.06.2025
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"
Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:03:00+03:00
2025-06-18T15:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Робот разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior и "здоровается" с гостями и участниками форума. Выбор такого "имени" создатели объяснили его большой популярностью в России. "Русское имя, имя победителей, любимое имя среди россиян. Поэтому большой помощник нам тоже – Владимир", - рассказала президент Ассоциации центров обработки данных Екатерина Ледокол. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Робота по имени Володя представили на ПМЭФ
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ
2025-06-18T15:03
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РИА Новости
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ПМЭФ-2025, Технологии, Россия
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"
На ПМЭФ представили робота "Володю"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Робот разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior и "здоровается" с гостями и участниками форума.
Выбор такого "имени" создатели объяснили его большой популярностью в России
.
"Русское имя, имя победителей, любимое имя среди россиян. Поэтому большой помощник нам тоже – Владимир", - рассказала президент Ассоциации центров обработки данных Екатерина Ледокол.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.