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На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"

На ПМЭФ представили робота по имени "Володя" - РИА Новости, 18.06.2025

На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"

Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Робота по имени "Володя" представили на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Робот разгуливает на площадке форума с сумочкой от бренда Dior и "здоровается" с гостями и участниками форума. Выбор такого "имени" создатели объяснили его большой популярностью в России. "Русское имя, имя победителей, любимое имя среди россиян. Поэтому большой помощник нам тоже – Владимир", - рассказала президент Ассоциации центров обработки данных Екатерина Ледокол. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, россия