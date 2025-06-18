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Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ

Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ

В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Тема этого года — "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Северную столицу посетят... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:32:00+03:00

2025-06-18T14:32:00+03:00

2025-06-18T14:32:00+03:00

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В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Тема этого года — "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Северную столицу посетят представители 140 стран и территорий, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены.

санкт-петербург

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2025

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стена из живых цветов, новый кроссовер Lada Azimut и "труба-портал" от РЖД. В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2025 Международный экономический форум стартовал в Петербурге. Тема этого года: "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В Северную столицу приехали представители 140 стран и территорий, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены. "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер под названием Lada Azimut. РЖД сделали на своем стенде "платформу" и "трубу-портал" в проекты компании. А с экрана стенда Минспорта России Овечкин призывает участников ПМЭФ сдать нормативы ГТО. Среди необычных стендов – стена из живых цветов в виде ордена "Победа". 2025-06-18T14:32 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

санкт-петербург, видео, видео