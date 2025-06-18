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Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ
Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ
В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Тема этого года — "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Северную столицу посетят... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:32:00+03:00
2025-06-18T14:32:00+03:00
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В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Тема этого года — "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Северную столицу посетят представители 140 стран и территорий, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стена из живых цветов, новый кроссовер Lada Azimut и "труба-портал" от РЖД. В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2025
Международный экономический форум стартовал в Петербурге. Тема этого года: "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В Северную столицу приехали представители 140 стран и территорий, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены. "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер под названием Lada Azimut. РЖД сделали на своем стенде "платформу" и "трубу-портал" в проекты компании. А с экрана стенда Минспорта России Овечкин призывает участников ПМЭФ сдать нормативы ГТО. Среди необычных стендов – стена из живых цветов в виде ордена "Победа".
2025-06-18T14:32
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, видео, видео
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Видео
Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ
В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Тема этого года — "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Северную столицу посетят представители 140 стран и территорий, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены.
2025-06-18T14:32
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PT1M01S
Стена из живых цветов и "труба-портал". В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ
Читать ria.ru в
В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Тема этого года — "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Северную столицу посетят представители 140 стран и территорий, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены.