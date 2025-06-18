https://ria.ru/20250618/pmef-2023570188.html

Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике

Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике - РИА Новости, 18.06.2025

Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике

Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:44:00+03:00

2025-06-18T13:44:00+03:00

2025-06-18T18:18:00+03:00

пмэф-2025

максим орешкин

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ."Те события, которые сейчас происходят в мире, — это следствие глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются", — сказал он.По его словам, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые экономические центры. Теперь страны Глобального Юга и Востока представляют большую часть глобальной экономики.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html

https://ria.ru/20250618/forum-2023526421.html

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2025

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максим орешкин, россия, экономика