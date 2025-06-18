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Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:44 18.06.2025 (обновлено: 18:18 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023570188.html
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике - РИА Новости, 18.06.2025
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике
Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:44:00+03:00
2025-06-18T18:18:00+03:00
пмэф-2025
максим орешкин
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ."Те события, которые сейчас происходят в мире, — это следствие глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются", — сказал он.По его словам, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые экономические центры. Теперь страны Глобального Юга и Востока представляют большую часть глобальной экономики.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html
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максим орешкин, россия, экономика
ПМЭФ-2025, Максим Орешкин, Россия, Экономика
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике

Орешкин: центр силы глобальной экономики смещается от G7 к странам Юга и Востока

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин на ПМЭФ-2025
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Максим Орешкин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ.
"Те события, которые сейчас происходят в мире, — это следствие глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются", — сказал он.
Работа форума, ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 12:36
По его словам, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые экономические центры. Теперь страны Глобального Юга и Востока представляют большую часть глобальной экономики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025: день первый
Вчера, 13:40
 
ПМЭФ-2025Максим ОрешкинРоссияЭкономика
 
 
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