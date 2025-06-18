https://ria.ru/20250618/pmef-2023570188.html
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике - РИА Новости, 18.06.2025
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике
Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:44:00+03:00
2025-06-18T13:44:00+03:00
2025-06-18T18:18:00+03:00
пмэф-2025
максим орешкин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023535340_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_224e8f7a72ec67157aab6f08305c9111.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" больше не выступают в роли центра силы глобальной экономики, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ."Те события, которые сейчас происходят в мире, — это следствие глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются", — сказал он.По его словам, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые экономические центры. Теперь страны Глобального Юга и Востока представляют большую часть глобальной экономики.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html
https://ria.ru/20250618/forum-2023526421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023535340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e22aacf2ab61114cf7c7bff3f3084f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим орешкин, россия, экономика
ПМЭФ-2025, Максим Орешкин, Россия, Экономика
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике
Орешкин: центр силы глобальной экономики смещается от G7 к странам Юга и Востока