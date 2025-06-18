Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:00 18.06.2025 (обновлено: 13:11 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023560193.html
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:00:00+03:00
2025-06-18T13:11:00+03:00
пмэф-2025
россия
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023528160_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_ef1f7a84b81d6731620080ab4ceb2d80.jpg
На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия".
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025
2025-06-18T12:00
true
PT83M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023528160_49:0:976:695_1920x0_80_0_0_7431e9b46297f5cea6f7d7a81a3e51a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, видео
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия".
2025-06-18T12:00
true
PT83M24S

Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия".
 
ПМЭФ-2025РоссияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала