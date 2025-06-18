https://ria.ru/20250618/pmef-2023560193.html
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:00:00+03:00
2025-06-18T12:00:00+03:00
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пмэф-2025
россия
молдавия
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На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия".
россия
молдавия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023528160_49:0:976:695_1920x0_80_0_0_7431e9b46297f5cea6f7d7a81a3e51a6.jpg
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025
2025-06-18T12:00
true
PT83M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, видео
ПМЭФ-2025, Россия, Молдавия
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия".
2025-06-18T12:00
true
PT83M24S
Бизнес-диалог "Россия - Молдавия" на полях ПМЭФ-2025. Трансляция
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На полях ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Молдавия".