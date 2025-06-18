https://ria.ru/20250618/pmef-2023524033.html

На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках

На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках - РИА Новости, 18.06.2025

На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках

Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:24:00+03:00

2025-06-18T11:24:00+03:00

2025-06-18T11:24:00+03:00

пмэф-2025

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. На стенде города Москвы на Петербургском международном экономическом форуме разместили интерактивную схему Московского метро на четырех языках - русском, английском, арабском и китайском языках. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-

https://ria.ru/20250618/pmef-2025-2023512046.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва