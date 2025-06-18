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На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках - РИА Новости, 18.06.2025
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках
Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. На стенде города Москвы на Петербургском международном экономическом форуме разместили интерактивную схему Московского метро на четырех языках - русском, английском, арабском и китайском языках. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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москва
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках
Схему Московского метро на четырех языках представили на ПМЭФ-2025