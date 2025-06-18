Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:24 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023524033.html
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках - РИА Новости, 18.06.2025
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках
Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:24:00+03:00
2025-06-18T11:24:00+03:00
пмэф-2025
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. На стенде города Москвы на Петербургском международном экономическом форуме разместили интерактивную схему Московского метро на четырех языках - русском, английском, арабском и китайском языках. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
https://ria.ru/20250618/pmef-2025-2023512046.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_6249c62aa0371d08dea7c503b3b10db5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
ПМЭФ-2025, Москва
На ПМЭФ представили схему Московского метро на четырех языках

Схему Московского метро на четырех языках представили на ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московское метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Схему Московского метро на четырех языках представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде города Москвы на Петербургском международном экономическом форуме разместили интерактивную схему Московского метро на четырех языках - русском, английском, арабском и китайском языках.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025
Вчера, 10:59
 
ПМЭФ-2025Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала