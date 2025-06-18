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ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023505988.html
ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля на ПМЭФ-2025
ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля на ПМЭФ-2025
ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:43:00+03:00
2025-06-18T10:43:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается к слушателям и подчеркивает роль личных финансов в экономике, сообщили в банке. "ВТБ выпустил "Манифест работающего рубля" к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025) в поддержку российской экономики. Рубль обращается к населению от первого лица, подчеркивает свою важность и роль надежной основы личных финансов и экономического будущего страны", - говорится в сообщении. В манифесте рубль заявляет, что он "мускулистый и упертый", выдерживает внешние вызовы и санкционное давление. В тексте также поднимаются темы инфляции, ключевой ставки, сбережений и финансовой дисциплины. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html
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экономика, втб (банк)
ПМЭФ-2025, Экономика, ВТБ (банк)
ВТБ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля на ПМЭФ-2025

ВТБ в рамках ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовил манифест о силе и устойчивости рубля, в котором российская валюта обращается к слушателям и подчеркивает роль личных финансов в экономике, сообщили в банке.
"ВТБ выпустил "Манифест работающего рубля" к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025) в поддержку российской экономики. Рубль обращается к населению от первого лица, подчеркивает свою важность и роль надежной основы личных финансов и экономического будущего страны", - говорится в сообщении.
В манифесте рубль заявляет, что он "мускулистый и упертый", выдерживает внешние вызовы и санкционное давление. В тексте также поднимаются темы инфляции, ключевой ставки, сбережений и финансовой дисциплины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаВТБ (банк)
 
 
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