https://ria.ru/20250618/pmef-2023503691.html

На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты

На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты - РИА Новости, 18.06.2025

На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты

Петербургский международный экономический форум продолжает удивлять и восхищать посетителей, текущий год не стал исключением, так, воинственные атланты, как... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:35:00+03:00

2025-06-18T10:35:00+03:00

2025-06-18T11:17:00+03:00

пмэф-2025

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023518088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba062efe3c1ac9b6e56d116fab46101a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум продолжает удивлять и восхищать посетителей, текущий год не стал исключением, так, воинственные атланты, как один из символов Северной столицы, появились на стендах и "Газпрома", и Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости. На стенде Башкирии гостей ПМЭФ-2025 встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы. Не менее примечательны и стенды ПСБ и "Билайна", которые словно парят на площадке. Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящиеся панели, огромные экраны. Однако некоторые компании решили отойти от технологий и напомнить и о других важных моментах жизни. Так, Альфа-банк сделал книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях. "Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно, в этом году посетители могут увидеть орден "Победы". Посетители с любопытством рассматривают его и делают фотографии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rzhd-2023481459.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии