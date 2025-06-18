На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты
Атланты появились на стендах "Газпрома" и Челябинской области на ПМЭФ-2025
Стенд "Газпрома" на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум продолжает удивлять и восхищать посетителей, текущий год не стал исключением, так, воинственные атланты, как один из символов Северной столицы, появились на стендах и "Газпрома", и Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде Башкирии гостей ПМЭФ-2025 встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы. Не менее примечательны и стенды ПСБ и "Билайна", которые словно парят на площадке.
© Фото : РИА НовостиСтенд Челябинской области на ПМЭФ-2025
© Фото : РИА Новости
Стенд Челябинской области на ПМЭФ-2025
Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящиеся панели, огромные экраны. Однако некоторые компании решили отойти от технологий и напомнить и о других важных моментах жизни. Так, Альфа-банк сделал книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.
"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно, в этом году посетители могут увидеть орден "Победы". Посетители с любопытством рассматривают его и делают фотографии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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