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На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:35 18.06.2025 (обновлено: 11:17 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023503691.html
На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты
На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты - РИА Новости, 18.06.2025
На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты
Петербургский международный экономический форум продолжает удивлять и восхищать посетителей, текущий год не стал исключением, так, воинственные атланты, как... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:35:00+03:00
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пмэф-2025
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум продолжает удивлять и восхищать посетителей, текущий год не стал исключением, так, воинственные атланты, как один из символов Северной столицы, появились на стендах и "Газпрома", и Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости. На стенде Башкирии гостей ПМЭФ-2025 встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы. Не менее примечательны и стенды ПСБ и "Билайна", которые словно парят на площадке. Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящиеся панели, огромные экраны. Однако некоторые компании решили отойти от технологий и напомнить и о других важных моментах жизни. Так, Альфа-банк сделал книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях. "Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно, в этом году посетители могут увидеть орден "Победы". Посетители с любопытством рассматривают его и делают фотографии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии
ПМЭФ-2025, Технологии
На стендах ПМЭФ-2025 появились воинственные атланты

Атланты появились на стендах "Газпрома" и Челябинской области на ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтенд "Газпрома" на ПМЭФ-2025
Стенд Газпрома на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Стенд "Газпрома" на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум продолжает удивлять и восхищать посетителей, текущий год не стал исключением, так, воинственные атланты, как один из символов Северной столицы, появились на стендах и "Газпрома", и Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде Башкирии гостей ПМЭФ-2025 встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы. Не менее примечательны и стенды ПСБ и "Билайна", которые словно парят на площадке.
© Фото : РИА НовостиСтенд Челябинской области на ПМЭФ-2025
Стенд Челябинской области на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : РИА Новости
Стенд Челябинской области на ПМЭФ-2025
Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящиеся панели, огромные экраны. Однако некоторые компании решили отойти от технологий и напомнить и о других важных моментах жизни. Так, Альфа-банк сделал книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.
"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно, в этом году посетители могут увидеть орден "Победы". Посетители с любопытством рассматривают его и делают фотографии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Cтенд РЖД на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЖД сделали на своем стенде на ПМЭФ трубу-портал
Вчера, 09:23
 
ПМЭФ-2025Технологии
 
 
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