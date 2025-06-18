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Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html
Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике - РИА Новости, 18.06.2025
Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Гендиректор автоконцерна "Камаз" Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2", сообщила РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:16:00+03:00
2025-06-18T10:16:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
авто
россия
сергей когогин
камаз (завод)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Гендиректор автоконцерна "Камаз" Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2", сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Сергей Когогин отправился на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике нового поколения "Маяк-2". В проезде принимает участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Автономные КАМАЗы начали движение по трассе М-11", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале "Камаза", видно, что автомобиль движется без водителя и самостоятельно поворачивает руль. Ранее производитель сообщал, что беспилотный автомобиль "Маяк-2", созданный на базе грузовика "Камаз-54901", является модернизированной версией автомобиля "Маяк-1". Вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле "Маяк-2" является "санкционно устойчивой". В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rzhd-2023481459.html
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Беспилотный грузовик, на котором приехал на ПМЭФ глава "Камаза" Когогин
Глава "Камаза" Когогин, как и обещали в компании, поехал на ПМЭФ на беспилотном грузовике по трассе М-11 "Нева"
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экономика, авто, россия, сергей когогин, камаз (завод)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Авто, Россия, Сергей Когогин, КамАЗ (завод)
Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава "Камаза" Когогин отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике "Маяк-2"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Гендиректор автоконцерна "Камаз" Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2", сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"Сергей Когогин отправился на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике нового поколения "Маяк-2". В проезде принимает участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Автономные КАМАЗы начали движение по трассе М-11", - говорится в сообщении.
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На видео, опубликованном в Telegram-канале "Камаза", видно, что автомобиль движется без водителя и самостоятельно поворачивает руль.
Ранее производитель сообщал, что беспилотный автомобиль "Маяк-2", созданный на базе грузовика "Камаз-54901", является модернизированной версией автомобиля "Маяк-1". Вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле "Маяк-2" является "санкционно устойчивой".
В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году.
Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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