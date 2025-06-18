Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ-2025
Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в мероприятиях ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На ключевой панельной сессии ПМЭФ-2025, посвященной продовольственной безопасности, которая пройдет под эгидой Российской ассоциации производителей удобрений, будут обсуждаться прорывные технологии, которые уже сегодня меняют агро-промышленный комплекс, сообщил президент РАПУ Андрей Гурьев.
Панельная сессия "Новые решения в АПК – ключи к глобальной продовольственной безопасности", в которой примет участие Гурьев, состоится на ПМЭФ-2025 19 июня. В этот же день при участии президента РАПУ пройдет Бизнес-диалог "Россия-Индия", а днем ранее Гурьев в качестве председателя Совета предпринимателей Россия-Бразилия выступит с приветственным словом в ходе Бизнес-диалога "Россия – Бразилия".
В рамках мероприятий ПМЭФ глава РАПУ расскажет о ключевой роли минеральных удобрений в повышении эффективности сельского хозяйства, инновациях в химпроме и АПК, о поиске новых точек синергии агропромышленных комплексов дружественных государств, необходимости снятия международных торговых барьеров, сотрудничестве России с Бразилией и Индией в рамках единой цепи агробизнеса.
"На фоне роста населения планеты, истощения природных ресурсов и климатических изменений традиционные методы сельского хозяйства уже не могут гарантировать достаточные объемы продовольствия. Инновации в агропромышленном комплексе становятся решающим фактором для устойчивого производства пищи. Россия сегодня играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, выступая крупнейшим экспортером зерна и удобрений. Это возлагает на нашу страну особую ответственность – стать лидером набирающей ход технологической трансформации сельского хозяйства, от которой зависит благополучие миллиардов людей в развивающихся странах", - привели в РАПУ слова Гурьева.