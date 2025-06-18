В Подмосковье мигрантка избила мальчика на детской площадке
В Мытищах задержали мигрантку, подозреваемую в избиении мальчика на площадке
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыДетская площадка в Москве
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Детская площадка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полицейские установили личность мигрантки, избившей 8-летного мальчика на детской площадке в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, женщину поместили под домашний арест, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По её словам, в полицию в Мытищах поступило сообщение от местного жителя о том, что его сыну нанесли телесные повреждения детской площадке на улице Борисовка.
"Сотрудниками полиции установлено, что уроженка одной из республик ближнего зарубежья 1995 г.р. в ходе конфликта несколько раз ударила 8-летнего мальчика, причинив ему телесные повреждения, а затем покинула место происшествия, однако впоследствии установлена и доставлена в территориальный отдел ", – сказала Петрова.
Пострадавший обратился в больницу и после оказания помощи был отпущен домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
"В отношении правонарушительницы полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ, а также ст. 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ ", – отметила Петрова.
Мытищинским городским судом женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.