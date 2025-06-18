https://ria.ru/20250618/plennyj-2023482633.html

Пленный заявил об истреблении украинского народа

Пленный заявил об истреблении украинского народа - РИА Новости, 18.06.2025

Пленный заявил об истреблении украинского народа

Украинский военнопленный заявил на видео, опубликованном министерством обороны РФ, что командирам в ВСУ все равно, выживут ли их солдаты, и вообще идет... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:28:00+03:00

2025-06-18T09:28:00+03:00

2025-06-18T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

кировоградская область

дмитрий пархоменко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный заявил на видео, опубликованном министерством обороны РФ, что командирам в ВСУ все равно, выживут ли их солдаты, и вообще идет истребление украинского народа. Военнопленный ВСУ Дмитрий Пархоменко сразу после мобилизации попал "разнорабочим" на военный аэродром Канатово в Кировоградской области: мобилизованные вместо боевой подготовки выполняли здесь погрузочные и разгрузочные работы. Так продолжалось, пока Пархоменко, в числе прочих, не забрали в 32-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. По словам пленного, отправляли туда всех ненужных. "Правительство? Вы что, не видите, какое истребление народа украинского идет, особенно мужчин? Это все элементарно. Это уже придумано давно, на листке лежало", - говорит пленный. По словам Пархоменко, служба в рядах ВСУ давно превратилась в игру на выживание: командование словно наблюдает, выживут ли их солдаты или нет. "Они только деньги требовали на нужды, – говорит пленный. - И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило".

https://ria.ru/20250616/plennyj-2023056235.html

https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировоградская область, дмитрий пархоменко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)