https://ria.ru/20250618/plennyj-2023482633.html
Пленный заявил об истреблении украинского народа
Пленный заявил об истреблении украинского народа - РИА Новости, 18.06.2025
Пленный заявил об истреблении украинского народа
Украинский военнопленный заявил на видео, опубликованном министерством обороны РФ, что командирам в ВСУ все равно, выживут ли их солдаты, и вообще идет... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:28:00+03:00
2025-06-18T09:28:00+03:00
2025-06-18T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировоградская область
дмитрий пархоменко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный заявил на видео, опубликованном министерством обороны РФ, что командирам в ВСУ все равно, выживут ли их солдаты, и вообще идет истребление украинского народа. Военнопленный ВСУ Дмитрий Пархоменко сразу после мобилизации попал "разнорабочим" на военный аэродром Канатово в Кировоградской области: мобилизованные вместо боевой подготовки выполняли здесь погрузочные и разгрузочные работы. Так продолжалось, пока Пархоменко, в числе прочих, не забрали в 32-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. По словам пленного, отправляли туда всех ненужных. "Правительство? Вы что, не видите, какое истребление народа украинского идет, особенно мужчин? Это все элементарно. Это уже придумано давно, на листке лежало", - говорит пленный. По словам Пархоменко, служба в рядах ВСУ давно превратилась в игру на выживание: командование словно наблюдает, выживут ли их солдаты или нет. "Они только деньги требовали на нужды, – говорит пленный. - И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило".
https://ria.ru/20250616/plennyj-2023056235.html
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировоградская область, дмитрий пархоменко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Дмитрий Пархоменко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный заявил об истреблении украинского народа
Украинский пленный: командирам ВСУ все равно, выживут ли их солдаты