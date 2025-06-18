https://ria.ru/20250618/plany-2023547981.html

Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети"

Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети" - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети"

Планы властей Армении национализировать принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну компанию "Электросети Армении" - это еще один шаг по... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:23:00+03:00

2025-06-18T12:23:00+03:00

2025-06-18T12:23:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

евгений михайлов

никол пашинян

электросети армении

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Планы властей Армении национализировать принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну компанию "Электросети Армении" - это еще один шаг по дистанцированию Еревана от Москвы, и преследование россиянина за поддержку Армянской апостольской церкви могло быть лишь предлогом для того, чтобы забрать у него бизнес, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне преследования российского бизнесмена Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". "Пашинян продолжает курс на дистанцирование от России. Тем самым преследование Карапетяна - это попытка взять под контроль "Электросети". Они пытаются по-тихому, пользуясь западной поддержкой, забирать российские активы, преследовать российских бизнесменов", - сказал Михайлов. Он напомнил, что компания "Электросети Армении", как и многие государствообразующие активы в Армении, так или иначе принадлежат представителям России. Эксперт также предположил, что преследование Карапетяна из-за его поддержки Армянской апостольской церкви (ААЦ) - скорее прикрытие. "Это частности, дополнение, а основная задача - зацепить его именно за "Электросети Армении", и потом уже начать торг с Россией. Выторговать они хотят, к примеру, большие бонусы в цене электричества, или получение каких-то преобладающих активов, большего количества акций в тех или иных предприятиях, где превалируют интересы России", - заключил Михайлов. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html

армения

россия

ереван

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