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Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети" - РИА Новости, 18.06.2025
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12:23 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/plany-2023547981.html
Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети"
Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети" - РИА Новости, 18.06.2025
Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети"
Планы властей Армении национализировать принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну компанию "Электросети Армении" - это еще один шаг по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:23:00+03:00
2025-06-18T12:23:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
евгений михайлов
никол пашинян
электросети армении
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Планы властей Армении национализировать принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну компанию "Электросети Армении" - это еще один шаг по дистанцированию Еревана от Москвы, и преследование россиянина за поддержку Армянской апостольской церкви могло быть лишь предлогом для того, чтобы забрать у него бизнес, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне преследования российского бизнесмена Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". "Пашинян продолжает курс на дистанцирование от России. Тем самым преследование Карапетяна - это попытка взять под контроль "Электросети". Они пытаются по-тихому, пользуясь западной поддержкой, забирать российские активы, преследовать российских бизнесменов", - сказал Михайлов. Он напомнил, что компания "Электросети Армении", как и многие государствообразующие активы в Армении, так или иначе принадлежат представителям России. Эксперт также предположил, что преследование Карапетяна из-за его поддержки Армянской апостольской церкви (ААЦ) - скорее прикрытие. "Это частности, дополнение, а основная задача - зацепить его именно за "Электросети Армении", и потом уже начать торг с Россией. Выторговать они хотят, к примеру, большие бонусы в цене электричества, или получение каких-то преобладающих активов, большего количества акций в тех или иных предприятиях, где превалируют интересы России", - заключил Михайлов. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, евгений михайлов, никол пашинян, электросети армении, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Евгений Михайлов, Никол Пашинян, Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, В мире
Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети"

Михайлов назвал национализацию "Электросетей" Арменией способом уйти от РФ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Планы властей Армении национализировать принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну компанию "Электросети Армении" - это еще один шаг по дистанцированию Еревана от Москвы, и преследование россиянина за поддержку Армянской апостольской церкви могло быть лишь предлогом для того, чтобы забрать у него бизнес, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне преследования российского бизнесмена Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
"Пашинян продолжает курс на дистанцирование от России. Тем самым преследование Карапетяна - это попытка взять под контроль "Электросети". Они пытаются по-тихому, пользуясь западной поддержкой, забирать российские активы, преследовать российских бизнесменов", - сказал Михайлов.
Он напомнил, что компания "Электросети Армении", как и многие государствообразующие активы в Армении, так или иначе принадлежат представителям России. Эксперт также предположил, что преследование Карапетяна из-за его поддержки Армянской апостольской церкви (ААЦ) - скорее прикрытие. "Это частности, дополнение, а основная задача - зацепить его именно за "Электросети Армении", и потом уже начать торг с Россией. Выторговать они хотят, к примеру, большие бонусы в цене электричества, или получение каких-то преобладающих активов, большего количества акций в тех или иных предприятиях, где превалируют интересы России", - заключил Михайлов.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.
* запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване
Вчера, 03:19
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянЕвгений МихайловНикол ПашинянЭлектросети АрменииАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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