https://ria.ru/20250618/pisatel-2023709615.html

Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ

Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ - РИА Новости, 18.06.2025

Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ

Появление модели искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek потеснило ведущих техногигантов и привело к децентрализации на рынке ИИ, заявил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:59:00+03:00

2025-06-18T21:59:00+03:00

2025-06-18T21:59:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Появление модели искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek потеснило ведущих техногигантов и привело к децентрализации на рынке ИИ, заявил китайский писатель Чэнь Цюфань в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Китайский писатель Чэнь Цюфань является одним из авторов сборника рассказов "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего", который знакомит читателя с возможными сценариями будущего в условиях развития искусственного интеллекта. "Я думаю, до этого года многие считали, что может быть несколько крупных технологических гигантов типа Meta* (запрещена в РФ - ред.), OpenAI и, может быть, еще какой-нибудь компании - они доминировали на рынке ИИ. Но в этом году появился DeepSeek - открытая языковая модель. Каждая страна может использовать ее. Каждая компания может переобучить, перенастроить и адаптировать ее под конкретные задачи или приложения", - заявил китайский писатель в интервью заместителю директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александру Яковенко. По словам фантаста, такие обстоятельства ведут к децентрализации развития искусственного интеллекта, что меняет будущее отрасли. "Но это только начало. Я думаю, чем больше мы будем инвестировать в это направление, тем более кардинально оно изменит наше будущее", - добавил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/tadzhikistan-2023440908.html

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технологии, россия, александр яковенко