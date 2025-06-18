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Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ - РИА Новости, 18.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
21:59 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pisatel-2023709615.html
Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ
Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ - РИА Новости, 18.06.2025
Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ
Появление модели искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek потеснило ведущих техногигантов и привело к децентрализации на рынке ИИ, заявил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:59:00+03:00
2025-06-18T21:59:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
александр яковенко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Появление модели искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek потеснило ведущих техногигантов и привело к децентрализации на рынке ИИ, заявил китайский писатель Чэнь Цюфань в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Китайский писатель Чэнь Цюфань является одним из авторов сборника рассказов "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего", который знакомит читателя с возможными сценариями будущего в условиях развития искусственного интеллекта. "Я думаю, до этого года многие считали, что может быть несколько крупных технологических гигантов типа Meta* (запрещена в РФ - ред.), OpenAI и, может быть, еще какой-нибудь компании - они доминировали на рынке ИИ. Но в этом году появился DeepSeek - открытая языковая модель. Каждая страна может использовать ее. Каждая компания может переобучить, перенастроить и адаптировать ее под конкретные задачи или приложения", - заявил китайский писатель в интервью заместителю директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александру Яковенко. По словам фантаста, такие обстоятельства ведут к децентрализации развития искусственного интеллекта, что меняет будущее отрасли. "Но это только начало. Я думаю, чем больше мы будем инвестировать в это направление, тем более кардинально оно изменит наше будущее", - добавил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/tadzhikistan-2023440908.html
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технологии, россия, александр яковенко
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Александр Яковенко
Писатель рассказал о децентрализации рынка ИИ

Писатель Чэнь Цюфань: появление DeepSeek привело к децентрализации на рынке ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Появление модели искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek потеснило ведущих техногигантов и привело к децентрализации на рынке ИИ, заявил китайский писатель Чэнь Цюфань в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Китайский писатель Чэнь Цюфань является одним из авторов сборника рассказов "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего", который знакомит читателя с возможными сценариями будущего в условиях развития искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ
17 июня, 23:51
"Я думаю, до этого года многие считали, что может быть несколько крупных технологических гигантов типа Meta* (запрещена в РФ - ред.), OpenAI и, может быть, еще какой-нибудь компании - они доминировали на рынке ИИ. Но в этом году появился DeepSeek - открытая языковая модель. Каждая страна может использовать ее. Каждая компания может переобучить, перенастроить и адаптировать ее под конкретные задачи или приложения", - заявил китайский писатель в интервью заместителю директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александру Яковенко.
По словам фантаста, такие обстоятельства ведут к децентрализации развития искусственного интеллекта, что меняет будущее отрасли.
"Но это только начало. Я думаю, чем больше мы будем инвестировать в это направление, тем более кардинально оно изменит наше будущее", - добавил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Газовая отрасль будет главным бенефициаром развития ИИ, говорится в докладе
17 июня, 05:15
 
ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияАлександр Яковенко
 
 
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