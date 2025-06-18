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Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных

Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных - РИА Новости, 18.06.2025

Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных

Делегация России во главе с секретарем Совета безопасности РФ в столице КНДР Пхеньяне почтила память советских военных, павших в 1945 году при освобождении... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:36:00+03:00

2025-06-18T07:36:00+03:00

2025-06-18T07:36:00+03:00

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Делегация России во главе с секретарем Совета безопасности РФ в столице КНДР Пхеньяне почтила память советских военных, павших в 1945 году при освобождении Северной Кореи от японских оккупантов. "Российская делегация возложила цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне, где похоронены советские военнослужащие, погибшие при освобождении Кореи от японских оккупантов в 1945 году", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250617/shojgu-2023384340.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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2025

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россия, пхеньян, кндр (северная корея)