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Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных - РИА Новости, 18.06.2025
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07:36 18.06.2025
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Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных
Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных - РИА Новости, 18.06.2025
Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных
Делегация России во главе с секретарем Совета безопасности РФ в столице КНДР Пхеньяне почтила память советских военных, павших в 1945 году при освобождении... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:36:00+03:00
2025-06-18T07:36:00+03:00
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Делегация России во главе с секретарем Совета безопасности РФ в столице КНДР Пхеньяне почтила память советских военных, павших в 1945 году при освобождении Северной Кореи от японских оккупантов. "Российская делегация возложила цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне, где похоронены советские военнослужащие, погибшие при освобождении Кореи от японских оккупантов в 1945 году", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
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россия
пхеньян
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россия, пхеньян, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
Делегация России в Пхеньяне почтила память советских военных

Делегация РФ в Пхеньяне почтила память советских военных, погибших в 1945 году

© Фото : Посольство России в КНДРСергей Шойгу во время визита в Пхеньян
Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Посольство России в КНДР
Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Делегация России во главе с секретарем Совета безопасности РФ в столице КНДР Пхеньяне почтила память советских военных, павших в 1945 году при освобождении Северной Кореи от японских оккупантов.
"Российская делегация возложила цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне, где похоронены советские военнослужащие, погибшие при освобождении Кореи от японских оккупантов в 1945 году", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
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