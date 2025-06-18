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В Перу нашли мумию, захороненную более тысячи лет назад - РИА Новости, 18.06.2025
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Наука
 
19:02 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/peru-2023675570.html
В Перу нашли мумию, захороненную более тысячи лет назад
В Перу нашли мумию, захороненную более тысячи лет назад - РИА Новости, 18.06.2025
В Перу нашли мумию, захороненную более тысячи лет назад
Женскую мумию, захороненную более тысячи лет назад обнаружили при прокладке газопровода в пригороде перуанской столицы Лимы, сообщает газовая компания Cálidda. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:02:00+03:00
2025-06-18T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Женскую мумию, захороненную более тысячи лет назад обнаружили при прокладке газопровода в пригороде перуанской столицы Лимы, сообщает газовая компания Cálidda. В ходе земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был обнаружен погребальный сверток с останками женщины, которой в момент смерти было около 20-25 лет. Сразу после того, как мумию обнаружили, работы немедленно остановили, говорится в сообщении. "Археологи компании Cálidda установили, что возраст захоронения составляет от 1000 до 1100 лет. Вместе с погребальным свертком было обнаружено девять керамических сосудов (горшки, кувшины и бутылки), а также четыре калебаса (сосуда из тыквы) с остатками ракообразных", — сообщил представитель компании порталу Latina Noticias. Как отметили специалисты компании, захоронение относится к чанкайской культуре с ее характерными черно-белыми и трехцветными геометрическими узорами на сосудах. Большое количество утвари говорит о том, что захороненная девушка принадлежала к высшему классу местного общества, рассказали археологи.
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лима (город), перу, в мире
Наука, Лима (город), Перу, В мире
В Перу нашли мумию, захороненную более тысячи лет назад

В пригороде Лимы нашли мумию женщины, захороненную более тысячи лет назад

© AP Photo / Martin MejiaДревняя мумия, которую обнаружили рабочие, копавшие газопровод для компании Calidda, на окраине Лимы, Перу
Древняя мумия, которую обнаружили рабочие, копавшие газопровод для компании Calidda, на окраине Лимы, Перу - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Martin Mejia
Древняя мумия, которую обнаружили рабочие, копавшие газопровод для компании Calidda, на окраине Лимы, Перу
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Женскую мумию, захороненную более тысячи лет назад обнаружили при прокладке газопровода в пригороде перуанской столицы Лимы, сообщает газовая компания Cálidda.
В ходе земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был обнаружен погребальный сверток с останками женщины, которой в момент смерти было около 20-25 лет. Сразу после того, как мумию обнаружили, работы немедленно остановили, говорится в сообщении.
"Археологи компании Cálidda установили, что возраст захоронения составляет от 1000 до 1100 лет. Вместе с погребальным свертком было обнаружено девять керамических сосудов (горшки, кувшины и бутылки), а также четыре калебаса (сосуда из тыквы) с остатками ракообразных", — сообщил представитель компании порталу Latina Noticias.
Как отметили специалисты компании, захоронение относится к чанкайской культуре с ее характерными черно-белыми и трехцветными геометрическими узорами на сосудах.
Большое количество утвари говорит о том, что захороненная девушка принадлежала к высшему классу местного общества, рассказали археологи.
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