https://ria.ru/20250618/perm-2023653771.html

В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки

В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки - РИА Новости, 18.06.2025

В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки

Пермячка, которой во время пробежки в сквере попала в глаз пуля от пневматики, находится в удовлетворительном состоянии, ее планируют отпустить из стационара,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:56:00+03:00

2025-06-18T17:56:00+03:00

2025-06-18T17:56:00+03:00

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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Пермячка, которой во время пробежки в сквере попала в глаз пуля от пневматики, находится в удовлетворительном состоянии, ее планируют отпустить из стационара, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Во вторник полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки травмировали глаз. Неизвестный выстрелил в пострадавшую в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза девушки металлическую пулю. Местные СМИ писали, что пострадавшая может лишиться зрения. "Девушка была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь, она находится в удовлетворительном состоянии. Также сегодня планируется выписка пациентки из стационара", - рассказали в краевом минздраве. Подробностей о зрении пострадавшей в ведомстве не раскрывают.

https://ria.ru/20250109/turtsija-1992910255.html

https://ria.ru/20250207/pulya-1997904768.html

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происшествия, здоровье - общество, пермь