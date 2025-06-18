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В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки - РИА Новости, 18.06.2025
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17:56 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/perm-2023653771.html
В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки
В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки - РИА Новости, 18.06.2025
В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки
Пермячка, которой во время пробежки в сквере попала в глаз пуля от пневматики, находится в удовлетворительном состоянии, ее планируют отпустить из стационара,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:56:00+03:00
2025-06-18T17:56:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
пермь
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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Пермячка, которой во время пробежки в сквере попала в глаз пуля от пневматики, находится в удовлетворительном состоянии, ее планируют отпустить из стационара, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Во вторник полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки травмировали глаз. Неизвестный выстрелил в пострадавшую в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза девушки металлическую пулю. Местные СМИ писали, что пострадавшая может лишиться зрения. "Девушка была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь, она находится в удовлетворительном состоянии. Также сегодня планируется выписка пациентки из стационара", - рассказали в краевом минздраве. Подробностей о зрении пострадавшей в ведомстве не раскрывают.
https://ria.ru/20250109/turtsija-1992910255.html
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происшествия, здоровье - общество, пермь
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермь
В Перми женщина получила пулю из пневматики в глаз во время пробежки

Жительницу Перми, получившую пулю в глаз во время пробежки, выпишут из больницы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Пермячка, которой во время пробежки в сквере попала в глаз пуля от пневматики, находится в удовлетворительном состоянии, ее планируют отпустить из стационара, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Во вторник полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки травмировали глаз. Неизвестный выстрелил в пострадавшую в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза девушки металлическую пулю. Местные СМИ писали, что пострадавшая может лишиться зрения.
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"Девушка была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь, она находится в удовлетворительном состоянии. Также сегодня планируется выписка пациентки из стационара", - рассказали в краевом минздраве.
Подробностей о зрении пострадавшей в ведомстве не раскрывают.
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