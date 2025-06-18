https://ria.ru/20250618/perevody-2023565603.html

Сенатор рассказала, в каких случаях могут ограничить мелкие переводы

Сенатор рассказала, в каких случаях могут ограничить мелкие переводы - РИА Новости, 18.06.2025

Сенатор рассказала, в каких случаях могут ограничить мелкие переводы

Сенатор Ольга Епифанова в комментарии изданию "Газета.ru" предупредила россиян о возможных ограничениях на мелкие банковские переводы от разных людей. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:28:00+03:00

2025-06-18T13:28:00+03:00

2025-06-18T18:25:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

эльвира набиуллина

ольга епифанова

россия

экономика

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сенатор Ольга Епифанова в комментарии изданию "Газета.ru" предупредила россиян о возможных ограничениях на мелкие банковские переводы от разных людей."С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма", — сказала он.По словам сенатора, даже законные переводы могут ограничить, если они покажутся подозрительными. К подобным транзакциям могут отнести частые мелкие поступления, переводы от разных людей без разъяснений, возврат долгов без прикрепленных документов или просто нестандартные траты.Епифанова назвала подобные меры частью усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством.Весной глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень. ЦБ будет усиливать давление на мошенников и сделает все, чтобы они не смогли работать, отметила она.

https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html

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центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), эльвира набиуллина, ольга епифанова, россия, экономика