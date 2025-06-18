https://ria.ru/20250618/pavlik-2023716679.html

Техдиректор компании "Павлик" рассказал о работе лаборатории гамма-анализа

Техдиректор компании "Павлик" рассказал о работе лаборатории гамма-анализа - РИА Новости, 19.06.2025

Техдиректор компании "Павлик" рассказал о работе лаборатории гамма-анализа

Технический директор золоторудной компании "Павлик" Андрей Маслов раскрыл детали работы лаборатории гамма-активационного анализа (ЛГАА), которая меньше чем за... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T22:48:00+03:00

2025-06-18T22:48:00+03:00

2025-06-19T10:09:00+03:00

золоторудная компания "павлик"

пмэф-2025

экономика

россия

технологии

андрей маслов

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Технический директор золоторудной компании "Павлик" Андрей Маслов раскрыл детали работы лаборатории гамма-активационного анализа (ЛГАА), которая меньше чем за минуту определяет содержание золота в руде. Опытом применения новейшей технологии менеджер поделился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Маслов выступил на сессии "Многоуровневая геологоразведка: от федеральных программ до рыночного решения". В дискуссии приняли участие глава Роснедр Олег Казанов, директор департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды РФ Евгений Танин, представители компаний-производителей редких металлов. На сессии обсуждали, в частности, проблемы освоения недр, помощь небольшим геологоразведочным предприятиям, сотрудничество России со странами Африки. Маслов свое выступление посвятил тому, как новейшие технологии помогают в работе предприятия. Основное внимание он уделил ключевым преимуществам ГАА, являющегося ядерно-физическим методом определения качественного, количественного, элементного и изотопного состава анализируемого вещества. Так, технология не разрушает пробу и является экологичной: при исследовании не используются химические реактивы, нет выбросов углекислого газа и не образуются опасные отходы. Время анализа занимает менее одной минуты, что позволяет в течение месяца обрабатывать от 20 до 30 тысяч геологических проб. При этом точность анализа остается исключительно высокой. Еще одним плюсом Маслов назвал малую численность персонала, обслуживающего лабораторию. "Данная лаборатория является единственной в Российской Федерации и второй в постсоветском пространстве. Первая лаборатория – в 1976 году была открыта в Узбекистане после долгой работы", — подчеркнул Маслов. На Колыме лаборатория была запущена три года назад — в мае 2022 года. За время работы ЛГАА было проанализировано более 1 миллиона геологических образцов. В настоящее время в компании активно работают над масштабированием этого опыта. По мнению технического директора компании, существует реальный потенциал увеличения производственной мощности лаборатории на 30 процентов. Маслов отметил, что работа лаборатории сыграла немаловажную роль в запуске второй очереди золотоизвлекательной фабрики. "Павлик-2" открылась в сентябре 2023 года, старт дал президент России. По словам техдиректора, работа предприятия помогла существенно прирастить мощность горно-обогатительного комплекса Магаданской области. Маслов добавил, что экспрессность метода позволяет проводить в лаборатории анализы и для сторонних заказчиков, в том числе зарубежных. Такую услугу ЛГАА может оказывать с октября 2022 года, когда она получила международную аккредитацию в ассоциации аналитических центров "Аналитика". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

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золоторудная компания "павлик", экономика, россия, технологии, андрей маслов, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)