Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна
Пашинян потребовал национализировать "Электрические сети Армении" Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.
"Считаю, что пришло время национализировать ЗАО "Электрические сети (Армении)" (ЭСА). Это произойдет быстро, и я ставлю перед всеми сотрудниками ЭСА задачу добросовестно выполнять рабочие обязанности", — написал он в соцcети Facebook*.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.
Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ.К нему присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он решил создать координационную группу для смещения нынешнего предстоятелю-католикосу всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, некоторых из них задержали.
- Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
- После этого сторонники Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что предпринимателя перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать Карапетяну необходимое содействие.
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