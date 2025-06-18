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Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
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09:45 18.06.2025 (обновлено: 10:45 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html
Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна
Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:45:00+03:00
2025-06-18T10:45:00+03:00
электрические сети армении
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
самвел карапетян
маргарита симоньян
ташир
россия
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну."Считаю, что пришло время национализировать ЗАО "Электрические сети (Армении)" (ЭСА). Это произойдет быстро, и я ставлю перед всеми сотрудниками ЭСА задачу добросовестно выполнять рабочие обязанности", — написал он в соцcети Facebook*.Преследование Карапетяна в Армении*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
армения
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7 495 645-6601
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Обстановка у дома Самвела Карапетяна
Ситуация у дома Самвела Карапетяна
2025-06-18T09:45
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PT0M34S
Самвел Карапетян вышел из дома в и сел в полицейскую машину
Российский предприниматель Самвел Карапетян вышел из своего дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-18T09:45
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Родственники Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении
Брат и племянник предпринимателя Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении, передает Sputnik Армения.
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электрические сети армении, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, маргарита симоньян, ташир , россия, ереван, преследование карапетяна в армении , мария захарова
Электрические сети Армении, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Самвел Карапетян, Маргарита Симоньян, Ташир , Россия, Ереван, Преследование Карапетяна в Армении , Мария Захарова
Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна

Пашинян потребовал национализировать "Электрические сети Армении" Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.
"Считаю, что пришло время национализировать ЗАО "Электрические сети (Армении)" (ЭСА). Это произойдет быстро, и я ставлю перед всеми сотрудниками ЭСА задачу добросовестно выполнять рабочие обязанности", — написал он в соцcети Facebook*.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
Вчера, 19:55

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.

Пашинян разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выразил недовольство иерархами ААЦ.К нему присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он решил создать координационную группу для смещения нынешнего предстоятелю-католикосу всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, некоторых из них задержали.
  • Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • После этого сторонники Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что предпринимателя перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать Карапетяну необходимое содействие.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Электрические сети АрменииАрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьСамвел КарапетянМаргарита СимоньянТаширРоссияЕреванПреследование Карапетяна в АрменииМария Захарова
 
 
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