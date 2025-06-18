https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html

Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна

Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025

Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:45:00+03:00

2025-06-18T09:45:00+03:00

2025-06-18T10:45:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну."Считаю, что пришло время национализировать ЗАО "Электрические сети (Армении)" (ЭСА). Это произойдет быстро, и я ставлю перед всеми сотрудниками ЭСА задачу добросовестно выполнять рабочие обязанности", — написал он в соцcети Facebook*.Преследование Карапетяна в Армении*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у дома Самвела Карапетяна Ситуация у дома Самвела Карапетяна 2025-06-18T09:45 true PT0M34S

Самвел Карапетян вышел из дома в и сел в полицейскую машину Российский предприниматель Самвел Карапетян вышел из своего дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-18T09:45 true PT1M16S

Родственники Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении Брат и племянник предпринимателя Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении, передает Sputnik Армения. 2025-06-18T09:45 true PT0M19S

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Варвара Скокшина

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