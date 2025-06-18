https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023473338.html
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении - РИА Новости, 18.06.2025
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:22:00+03:00
2025-06-18T08:22:00+03:00
2025-06-18T08:36:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, сообщает пресс-служба кабмина."Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", - говорится в распоряжении Пашиняна, текст которого опубликован на сайте правительства.
https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении Абазяна