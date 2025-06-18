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Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину - РИА Новости, 18.06.2025
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06:07 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/otpusk-2023462204.html
Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину
Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину - РИА Новости, 18.06.2025
Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину
Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:07:00+03:00
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общество
отпуск
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом. Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось у 56%. Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62% и 45% соответственно.
https://ria.ru/20250610/gosduma-2021912014.html
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общество, отпуск
Общество, Отпуск
Большинство россиян подстраивают отпуск под вторую половину

Всего 6% россиян не хотят подстраивать отпуск под вторую половину

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной
Люди отдыхают на набережной - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди отдыхают на набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом.
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Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось у 56%.
Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62% и 45% соответственно.
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