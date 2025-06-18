https://ria.ru/20250618/orlovskaya-2023489155.html

В Орловской области беспилотник повредил частный дом

В Орловской области беспилотник повредил частный дом - РИА Новости, 18.06.2025

В Орловской области беспилотник повредил частный дом

Крыша и окна частного жилого дома, а также автотранспорт повреждены в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе Орловской области, сообщил губернатор РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:47:00+03:00

2025-06-18T09:47:00+03:00

2025-06-18T09:47:00+03:00

происшествия

орловская область

брянская область

калужская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 18 июн – РИА Новости. Крыша и окна частного жилого дома, а также автотранспорт повреждены в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Уточненная информация о ночной атаке – в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе повреждена крыша и окна частного жилого дома, а также личный автотранспорт. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По словам Клычкова, на месте происшествия ведут работы по устранению последствий атаки. В среду утром Минобороны России сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотников над российскими регионами минувшей ночью. Уточняется, что 14 беспилотников сбиты над Брянской областью, 11 над Курской, 10 над Орловской, пять над Белгородской, три над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, ещё один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.

https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023244092.html

орловская область

брянская область

калужская область

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Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, брянская область, калужская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)