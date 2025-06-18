https://ria.ru/20250618/opros-2023444495.html

Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном

Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном

Большинство американцев выступают против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:36:00+03:00

2025-06-18T00:36:00+03:00

2025-06-18T00:36:00+03:00

иран

израиль

сша

казем джалали

министерство обороны сша

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большинство американцев выступают против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. По результатам опроса, 60% американцев считают, что армия США не должна вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Лишь 16% респондентов выразили противоположное мнение, еще 24% затруднились ответить. При этом, согласно опросу, более половины (56%) опрошенных американцев заявили, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по его ядерной программе, лишь 18% респондентов выступили против этого. Опрос проводился с 13 по 16 июня среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023441734.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, сша, казем джалали, министерство обороны сша, протесты в калифорнии