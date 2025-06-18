Рейтинг@Mail.ru
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/opros-2023444495.html
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном
Большинство американцев выступают против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:36:00+03:00
2025-06-18T00:36:00+03:00
иран
израиль
сша
казем джалали
министерство обороны сша
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большинство американцев выступают против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. По результатам опроса, 60% американцев считают, что армия США не должна вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Лишь 16% респондентов выразили противоположное мнение, еще 24% затруднились ответить. При этом, согласно опросу, более половины (56%) опрошенных американцев заявили, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по его ядерной программе, лишь 18% респондентов выступили против этого. Опрос проводился с 13 по 16 июня среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html
https://ria.ru/20250617/ssha-2023441734.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, израиль, сша, казем джалали, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
Иран, Израиль, США, Казем Джалали, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном

YouGov: против конфликта с Ираном выступает 60% американцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большинство американцев выступают против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist.
Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
00:14
По результатам опроса, 60% американцев считают, что армия США не должна вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Лишь 16% респондентов выразили противоположное мнение, еще 24% затруднились ответить.
При этом, согласно опросу, более половины (56%) опрошенных американцев заявили, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по его ядерной программе, лишь 18% респондентов выступили против этого.
Опрос проводился с 13 по 16 июня среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
00:10
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперт призвал США сотрудничать с Россией и Китаем
Вчера, 23:56
 
ИранИзраильСШАКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала