https://ria.ru/20250618/oms-2023445789.html

Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС

Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС - РИА Новости, 18.06.2025

Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС

Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:17:00+03:00

2025-06-18T02:17:00+03:00

2025-06-18T02:17:00+03:00

общество

елена кудерко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

полис омс

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как поступить, если это право нарушено, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что медицинская помощь должна оказываться быстро, качественно и бесплатно – в медучреждении, куда человек прикреплен. При этом она должна соответствовать стандартам. Срочная медпомощь должна быть оказана в любом медучреждении."Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона", — объяснила Кудерко.В подобных случаях следует сначала обратиться в администрацию медучреждения, если там проблему не решат – в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минздрав региона или Росздравнадзор.

https://ria.ru/20250617/zuby-2023230645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, елена кудерко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, полис омс