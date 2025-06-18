https://ria.ru/20250618/oms-2023445789.html
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС - РИА Новости, 18.06.2025
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:17:00+03:00
2025-06-18T02:17:00+03:00
2025-06-18T02:17:00+03:00
общество
елена кудерко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
полис омс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57be38c5b1200d098c54b148f827d6c6.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как поступить, если это право нарушено, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что медицинская помощь должна оказываться быстро, качественно и бесплатно – в медучреждении, куда человек прикреплен. При этом она должна соответствовать стандартам. Срочная медпомощь должна быть оказана в любом медучреждении."Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона", — объяснила Кудерко.В подобных случаях следует сначала обратиться в администрацию медучреждения, если там проблему не решат – в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минздрав региона или Росздравнадзор.
https://ria.ru/20250617/zuby-2023230645.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_145fcd0434f1e8bb9c1d6a83d40eaf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена кудерко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, полис омс
Общество, Елена Кудерко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, полис ОМС
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
Юрист Кудерко: при отказе в лечении по ОМС надо обращаться в страховую компанию