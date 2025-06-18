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Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС - РИА Новости, 18.06.2025
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02:17 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/oms-2023445789.html
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС - РИА Новости, 18.06.2025
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:17:00+03:00
2025-06-18T02:17:00+03:00
общество
елена кудерко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
полис омс
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как поступить, если это право нарушено, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что медицинская помощь должна оказываться быстро, качественно и бесплатно – в медучреждении, куда человек прикреплен. При этом она должна соответствовать стандартам. Срочная медпомощь должна быть оказана в любом медучреждении.&quot;Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона&quot;, — объяснила Кудерко.В подобных случаях следует сначала обратиться в администрацию медучреждения, если там проблему не решат – в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минздрав региона или Росздравнадзор.
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общество, елена кудерко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, полис омс
Общество, Елена Кудерко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, полис ОМС
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС

Юрист Кудерко: при отказе в лечении по ОМС надо обращаться в страховую компанию

© AP Photo / Jenny KaneКапельница в американской больнице
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Закон гарантирует россиянам право на получение качественной и доступной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как поступить, если это право нарушено, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
Она напомнила, что медицинская помощь должна оказываться быстро, качественно и бесплатно – в медучреждении, куда человек прикреплен. При этом она должна соответствовать стандартам. Срочная медпомощь должна быть оказана в любом медучреждении.
«

"Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона", — объяснила Кудерко.

В подобных случаях следует сначала обратиться в администрацию медучреждения, если там проблему не решат – в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минздрав региона или Росздравнадзор.
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ОбществоЕлена КудеркоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Обществополис ОМС
 
 
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