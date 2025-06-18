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"МегаФон" поможет в цифровой трансформации Новгородской области - РИА Новости, 18.06.2025
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14:39 18.06.2025 (обновлено: 14:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/novgorod-2023590164.html
"МегаФон" поможет в цифровой трансформации Новгородской области
"МегаФон" поможет в цифровой трансформации Новгородской области - РИА Новости, 18.06.2025
"МегаФон" поможет в цифровой трансформации Новгородской области
"МегаФон" и правительство Новгородской области заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:39:00+03:00
2025-06-18T14:55:00+03:00
экономика
технологии
новгородская область
александра дронова
новгородский район
мегафон
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "МегаФон" и правительство Новгородской области заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры, сообщает оператор. Документ подписали генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. В ближайшие четыре года стороны будут совместно совершенствовать цифровую инфраструктуру региона. Среди основных направлений сотрудничества — подключение к cети малых населенных пунктов и повышение уровня безопасности региона с использованием ИТ-технологий. Одна из главных целей соглашения - рост удовлетворенности жителей качеством услуг связи и государственных сервисов, которые можно получить в электронном виде. Стороны также намерены развивать систему дистанционного мониторинга для предотвращения лесных пожаров: оператор помогает защищать заповедные новгородские леса с 2014 года. Кроме того, в малых населенных пунктах Боровичского, Старорусского и Новгородского районов будут построены новые базовые станции, часть из них установят уже этим летом. "Только за последние пять лет наши инженеры построили в регионе десятки новых базовых станций, проложили 370 километров волоконно-оптических линий, провели масштабный рефарминг сети. Итогом сегодняшнего соглашения станет дальнейшая модернизация цифровой инфраструктуры: доступ к скоростному интернету и качественной голосовой связи получит еще больше жителей самых отдаленных районов и малых населенных пунктов", — приводятся в сообщении слова Помбухчана.
https://ria.ru/20250617/bas-2023371639.html
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экономика, технологии, новгородская область, александра дронова, новгородский район, мегафон
Экономика, Технологии, Новгородская область, Александра Дронова, Новгородский район, Мегафон
"МегаФон" поможет в цифровой трансформации Новгородской области

Новгородская область и "Мегафон" заключили соглашение о цифровизации региона

© Фото : Александр Дронов/TelegramСтенд Новгородской области на ПМЭФ-2025
Стенд Новгородской области на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Александр Дронов/Telegram
Стенд Новгородской области на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "МегаФон" и правительство Новгородской области заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры, сообщает оператор.
Документ подписали генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. В ближайшие четыре года стороны будут совместно совершенствовать цифровую инфраструктуру региона. Среди основных направлений сотрудничества — подключение к cети малых населенных пунктов и повышение уровня безопасности региона с использованием ИТ-технологий. Одна из главных целей соглашения - рост удовлетворенности жителей качеством услуг связи и государственных сервисов, которые можно получить в электронном виде.
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Стороны также намерены развивать систему дистанционного мониторинга для предотвращения лесных пожаров: оператор помогает защищать заповедные новгородские леса с 2014 года. Кроме того, в малых населенных пунктах Боровичского, Старорусского и Новгородского районов будут построены новые базовые станции, часть из них установят уже этим летом.
"Только за последние пять лет наши инженеры построили в регионе десятки новых базовых станций, проложили 370 километров волоконно-оптических линий, провели масштабный рефарминг сети. Итогом сегодняшнего соглашения станет дальнейшая модернизация цифровой инфраструктуры: доступ к скоростному интернету и качественной голосовой связи получит еще больше жителей самых отдаленных районов и малых населенных пунктов", — приводятся в сообщении слова Помбухчана.
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ЭкономикаТехнологииНовгородская областьАлександра ДроноваНовгородский районМегафон
 
 
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