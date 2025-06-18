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Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак - РИА Новости, 18.06.2025
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:27:00+03:00
2025-06-18T12:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ. "Мы не видим таких (предпосылок. — Прим. ред.). Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт", — ответил он на вопрос, отмечается ли снижение российских поставок из-за того, что танкеры заняли выжидательную позицию на фоне конфликта Израиля и Ирана.Другие заявления Новака"Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, риски".Накануне Новак оценил нынешнее снижение мировых цен на нефть. По его словам, это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры, на которую влияют торговые войны и геополитическая напряженность. Такая ситуация не устраивает большинство производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250521/neft-2018247346.html
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экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, израиль, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Израиль, Александр Новак
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак
Новак: РФ не видит риска снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля