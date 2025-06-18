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Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:27 18.06.2025 (обновлено: 13:07 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/novak-2023548996.html
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак - РИА Новости, 18.06.2025
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:27:00+03:00
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пмэф-2025
экономика
цены на нефть
россия
ближний восток
израиль
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ. "Мы не видим таких (предпосылок. — Прим. ред.). Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт", — ответил он на вопрос, отмечается ли снижение российских поставок из-за того, что танкеры заняли выжидательную позицию на фоне конфликта Израиля и Ирана.Другие заявления Новака&quot;Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, риски&quot;.Накануне Новак оценил нынешнее снижение мировых цен на нефть. По его словам, это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры, на которую влияют торговые войны и геополитическая напряженность. Такая ситуация не устраивает большинство производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250521/neft-2018247346.html
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экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, израиль, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Израиль, Александр Новак
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти, заявил Новак

Новак: РФ не видит риска снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.
"Мы не видим таких (предпосылок. — Прим. ред.). Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт", — ответил он на вопрос, отмечается ли снижение российских поставок из-за того, что танкеры заняли выжидательную позицию на фоне конфликта Израиля и Ирана.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Глава Минприроды рассказал, на сколько лет хватит нефти в России
21 мая, 13:54
Другие заявления Новака
  • Дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются на цене.
  • При этом вице-премьер не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель:
«

"Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, риски".

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Александр Новак
Вице-премьер
Накануне Новак оценил нынешнее снижение мировых цен на нефть. По его словам, это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры, на которую влияют торговые войны и геополитическая напряженность. Такая ситуация не устраивает большинство производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Закрытие Ормузского пролива повысит цены на нефть, говорится в докладе
17 июня, 04:14
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБлижний ВостокИзраильАлександр Новак
 
 
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