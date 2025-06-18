https://ria.ru/20250618/nato-2023593119.html

НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе

НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 18.06.2025

НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе

НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр закавказской республики Ираклий... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:49:00+03:00

2025-06-18T14:49:00+03:00

2025-06-18T14:49:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе. "Что касается отношений НАТО и Грузии, вы можете видеть, как развивались события в последнее время. НАТО заявляет, что они не обсуждают вступление Украины и Грузии... в ближайшей или среднесрочной перспективе, что является фактом и данностью. Давайте посмотрим, как всё будет развиваться в будущем", - сказал Кобахидзе. На Бухарестском саммите в 2008 году НАТО заявила, что Грузия в будущем станет членом альянса. В 2015 году был открыт тренировочный центр НАТО-Грузия, который стал важным элементом в подготовке грузинских и международных военных. Членство в НАТО является важнейшим приоритетом внешнеполитического курса Тбилиси.

https://ria.ru/20250609/gruziya-2021776954.html

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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато