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НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 18.06.2025
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14:49 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/nato-2023593119.html
НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе
НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 18.06.2025
НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе
НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр закавказской республики Ираклий... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:49:00+03:00
2025-06-18T14:49:00+03:00
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тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе. "Что касается отношений НАТО и Грузии, вы можете видеть, как развивались события в последнее время. НАТО заявляет, что они не обсуждают вступление Украины и Грузии... в ближайшей или среднесрочной перспективе, что является фактом и данностью. Давайте посмотрим, как всё будет развиваться в будущем", - сказал Кобахидзе. На Бухарестском саммите в 2008 году НАТО заявила, что Грузия в будущем станет членом альянса. В 2015 году был открыт тренировочный центр НАТО-Грузия, который стал важным элементом в подготовке грузинских и международных военных. Членство в НАТО является важнейшим приоритетом внешнеполитического курса Тбилиси.
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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, НАТО
НАТО не обсуждает членство Грузии в альянсе, заявил Кобахидзе

Кобахидзе: НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает членство Грузии и Украины в альянсе в среднесрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе.
"Что касается отношений НАТО и Грузии, вы можете видеть, как развивались события в последнее время. НАТО заявляет, что они не обсуждают вступление Украины и Грузии... в ближайшей или среднесрочной перспективе, что является фактом и данностью. Давайте посмотрим, как всё будет развиваться в будущем", - сказал Кобахидзе.
На Бухарестском саммите в 2008 году НАТО заявила, что Грузия в будущем станет членом альянса. В 2015 году был открыт тренировочный центр НАТО-Грузия, который стал важным элементом в подготовке грузинских и международных военных. Членство в НАТО является важнейшим приоритетом внешнеполитического курса Тбилиси.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
9 июня, 13:27
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиИраклий КобахидзеНАТО
 
 
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