https://ria.ru/20250618/nato-2023589644.html
СМИ: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины
СМИ: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины
Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:37:00+03:00
2025-06-18T14:37:00+03:00
2025-06-18T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству, сообщает газета Times. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Как отмечает издание, коммюнике по итогам саммита будет содержать антироссийские формулировки. "Но в (тексте - ред.)... не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины "необратимый" путь к членству в НАТО", - пишет газета. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, НАТО
СМИ: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины
Times: в итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимом членстве Украины