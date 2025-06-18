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МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств - РИА Новости, 18.06.2025
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16:26 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/mvd-2023623050.html
МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств
МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств - РИА Новости, 18.06.2025
МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств
Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:26:00+03:00
2025-06-18T16:26:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. На ресурсе уверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают не оставаться один на один с проблемой и обратиться за помощью. &quot;Во многих случаях мы даже помогаем вернуть потерянные деньги&quot; , - следует из опубликованных ведомством материалов.Подобные ресурсы - классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. Ссылки на них распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги, уверяют полицейские. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный приём - присваивают несуществующей организации громкое название, например "Инициатива Центра цифровой безопасности". В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь. "В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть... за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html
https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023253882.html
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств

МВД предупредило о фишинговом сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На ресурсе уверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают не оставаться один на один с проблемой и обратиться за помощью.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты
14 июня, 11:14
«

"Во многих случаях мы даже помогаем вернуть потерянные деньги" , - следует из опубликованных ведомством материалов.

Подобные ресурсы - классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. Ссылки на них распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги, уверяют полицейские.
В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный приём - присваивают несуществующей организации громкое название, например "Инициатива Центра цифровой безопасности". В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь.
"В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть... за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", - заключили правоохранители.
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