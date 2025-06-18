https://ria.ru/20250618/mvd-2023623050.html

МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств

МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств - РИА Новости, 18.06.2025

МВД выявило сайт, где якобы помогают жертвам мошенничеств

Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:26:00+03:00

2025-06-18T16:26:00+03:00

2025-06-18T16:26:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. На ресурсе уверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают не оставаться один на один с проблемой и обратиться за помощью. "Во многих случаях мы даже помогаем вернуть потерянные деньги" , - следует из опубликованных ведомством материалов.Подобные ресурсы - классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. Ссылки на них распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги, уверяют полицейские. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный приём - присваивают несуществующей организации громкое название, например "Инициатива Центра цифровой безопасности". В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь. "В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть... за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html

https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023253882.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)