https://ria.ru/20250618/murashko-2023558312.html
Мурашко рассказал о стремительном распространении ИИ в медицине
Мурашко рассказал о стремительном распространении ИИ в медицине - РИА Новости, 18.06.2025
Мурашко рассказал о стремительном распространении ИИ в медицине
Искусственный интеллект распространяется в российской медицине с неимоверной скоростью, количество зарегистрированных медизделий с ИИ растет ежемесячно с... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:06:00+03:00
2025-06-18T13:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект распространяется в российской медицине с неимоверной скоростью, количество зарегистрированных медизделий с ИИ растет ежемесячно с огромной скоростью, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Появление искусственного интеллекта сегодня в медицине нашей страны распространяется с неимоверной скоростью, практически каждый сегодня субъект уже как минимум 3-4 таких программных продуктов используют, и количество зарегистрированных медицинских изделий растет ежемесячно с огромной скоростью", - сказал Мурашко в ходе сессии Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках ПМЭФ. Когда Минздрав получает новые данные, возможности обрабатывать уже известные сигналы с помощью более тонких методов и цифрового анализа, появляется "новая сущность", добавил он. "Тот же биоимпеданс, который в какой-то момент его рассчитывали, что он будет затухать и уходить. Как только появились более точные измерения, как только появились возможности его цифровой обработки, у него появилась вторая жизнь", - уточнил министр. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, технологии, россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о стремительном распространении ИИ в медицине
Мурашко: ИИ распространяется в российской медицине с неимоверной скоростью
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект распространяется в российской медицине с неимоверной скоростью, количество зарегистрированных медизделий с ИИ растет ежемесячно с огромной скоростью, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Появление искусственного интеллекта сегодня в медицине нашей страны распространяется с неимоверной скоростью, практически каждый сегодня субъект уже как минимум 3-4 таких программных продуктов используют, и количество зарегистрированных медицинских изделий растет ежемесячно с огромной скоростью", - сказал Мурашко в ходе сессии Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках ПМЭФ.
Когда Минздрав получает новые данные, возможности обрабатывать уже известные сигналы с помощью более тонких методов и цифрового анализа, появляется "новая сущность", добавил он.
"Тот же биоимпеданс, который в какой-то момент его рассчитывали, что он будет затухать и уходить. Как только появились более точные измерения, как только появились возможности его цифровой обработки, у него появилась вторая жизнь", - уточнил министр.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.