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Корпорация МСП и ВЭБ.РФ поддержат проекты в сфере городской экономики

Корпорация МСП и ВЭБ.РФ поддержат проекты в сфере городской экономики - РИА Новости, 18.06.2025

Корпорация МСП и ВЭБ.РФ поддержат проекты в сфере городской экономики

Корпорация МСП и ВЭБ.РФ запустили программу совместных "зонтичных" поручительств для повышения доступности кредитования малого и среднего бизнеса в сфере... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Корпорация МСП и ВЭБ.РФ запустили программу совместных "зонтичных" поручительств для повышения доступности кредитования малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики, до конца года малый и средний бизнес может привлечь до 100 млрд рублей заемного финансирования, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Синергия капиталов институтов развития позволит предпринимателям привлечь больший объем средств – на 1 рубль господдержки дополнительно 4 рубля кредитных средств.О запуске новой программы группа ВЭБ объявила в ходе ПМЭФ-2025. Объем совместного обеспечения Корпорации и ВЭБ.РФ составит до 50% от суммы кредита, из которых каждый участник возьмет на себя по 25%. По итогам реализации программы в 2025 году будет рассмотрен вопрос о ее масштабировании в части увеличения лимитов финансирования."В стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года поддержка предпринимательства утверждена в качестве одного из приоритетных направлений. Предприниматели сегодня играют важную созидательную роль в развитии страны и обеспечении социальной устойчивости городских сообществ. Группа ВЭБ, как платформа развития, находится в постоянном диалоге с бизнесом и совершенствует инструменты поддержки", – заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводятся на официальном сайте госкорпорации.В рамках новой программы совместное "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и ВЭБ.РФ смогут получить МСП, осуществляющие свою деятельность в форме юридических лиц. Они смогут привлечь заемное финансирование для реализации проектов в области спорта, киноиндустрии, здравоохранения, образования, туризма, социальных услуг и других сферах городской экономики."Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска инструмента в 2021 году позволил предпринимателям привлечь более 1 триллиона рублей. Синергия капиталов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ увеличит объем доступного для предпринимателей заемного финансирования и обеспечит адресную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. За счет объединения ресурсов двух институтов развития МСП до конца 2025 года смогут привлечь до 100 миллиардов рублей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Первыми банками-партнерами новой совместной программы Корпорации МСП и ВЭБ.РФ стали ВТБ и Альфа-Банк. Банки смогут применять понижающий коэффициент при расчете нормативов достаточности капитала и повышенный предельный уровень выплат."Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

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поддержка бизнеса , александр исаевич, экономика, россия