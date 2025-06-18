https://ria.ru/20250618/moskva-2023621672.html
Прокурор попросил признать маньяка Миргорода виновным в еще 16 убийствах
Прокурор попросил признать маньяка Миргорода виновным в еще 16 убийствах - РИА Новости, 18.06.2025
Прокурор попросил признать маньяка Миргорода виновным в еще 16 убийствах
Прокурор попросил суд признать маньяка-душителя Миргорода, отбывающего пожизненное заключение, виновным в убийстве еще 16 человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:20:00+03:00
2025-06-18T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Прокурор попросил суд признать маньяка-душителя Миргорода, отбывающего пожизненное заключение, виновным в убийстве еще 16 человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В прениях сторон прокурор просил суд признать Миргорода виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины, <…> а также в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и назначить ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — говорится в релизе.Миргород действовал в начале 2000-х в Москве и Подмосковье. Он задушил 15 женщин и подростка, некоторых перед расправой изнасиловал. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению.В прокуратуре пояснили, что в 2024 году при изучении дел прошлых лет выявилось совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода. По данным следствия, с июня 2000 года по июнь 2004-го жертвами маньяка стали 15 женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 48 лет. Одной из женщин удалось выжить — прохожие нашли ее после того, как Миргород попытался ее зарезать и бросил умирать в лесополосе. Выжившая опознала преступника по фотографии и дала подробные показания.Преступления Миргород совершал в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном административных округах Москвы и в Подмосковье. Следователи полагают, что он знакомился с жертвами, предлагая подвезти их или вместе выпить. Затем он нападал на них, насиловал, а потом душил предметами их одежды. Убитых Миргород оставлял на местах преступлений, тело одной из женщин сбросил в водоем, тела еще двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы изнасилования.Душителя этапировали в Москву, где он сознался в 16 убийствах. Причем он отрицал совершение изнасилований, утверждая, что его жертвы были согласны на половой акт.
https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023059737.html
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Маньяк-душитель Владимир Миргород, отбывающий пожизненное, в здании суда
Прокурор попросил суд Москвы признать маньяка-душителя Владимира Миргорода, отбывающего пожизненное, виновным в убийстве еще 15 женщин и одного мужчины. Миргород совершал преступления в начале нулевых. В 2012-м его приговорили к пожизненному за убийство 16 человек и отправили в колонию особого режима. В 2024-м он сознался в убийстве еще 16 человек.
2025-06-18T16:20
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокурор попросил признать маньяка Миргорода виновным в еще 16 убийствах
Маньяка Миргорода могут признать виновным в еще 16 убийствах
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Прокурор попросил суд признать маньяка-душителя Миргорода, отбывающего пожизненное заключение, виновным в убийстве еще 16 человек, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"В прениях сторон прокурор просил суд признать Миргорода виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины, <…> а также в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и назначить ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — говорится в релизе.
Миргород действовал в начале 2000-х в Москве и Подмосковье. Он задушил 15 женщин и подростка, некоторых перед расправой изнасиловал. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению.
В прокуратуре пояснили, что в 2024 году при изучении дел прошлых лет выявилось совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода.
По данным следствия, с июня 2000 года по июнь 2004-го жертвами маньяка стали 15 женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 48 лет. Одной из женщин удалось выжить — прохожие нашли ее после того, как Миргород попытался ее зарезать и бросил умирать в лесополосе. Выжившая опознала преступника по фотографии и дала подробные показания.
Преступления Миргород совершал в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном административных округах Москвы и в Подмосковье. Следователи полагают, что он знакомился с жертвами, предлагая подвезти их или вместе выпить. Затем он нападал на них, насиловал, а потом душил предметами их одежды. Убитых Миргород оставлял на местах преступлений, тело одной из женщин сбросил в водоем, тела еще двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы изнасилования.
Душителя этапировали в Москву, где он сознался в 16 убийствах. Причем он отрицал совершение изнасилований, утверждая, что его жертвы были согласны на половой акт.