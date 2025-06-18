Рейтинг@Mail.ru
Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 18.06.2025 (обновлено: 15:17 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/moskva-2023600817.html
Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве
Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве - РИА Новости, 18.06.2025
Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве
Заключительные соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдут в июле и августе в Москве,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:16:00+03:00
2025-06-18T15:17:00+03:00
чемпионат «профессионалы»
ростех
москва
общество
россия
калуга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023558687_0:193:2560:1633_1920x0_80_0_0_046b196a71a534feb40a371c5a97b272.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заключительные соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдут в июле и августе в Москве, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Площадка ГК "Ростех" примет состязания по компетенциям "Мехатроника", "Программно-проектное управление" и "Управление персоналом". Чемпионат в 2025 году проводится в общей сложности по 253 компетенциям в основной категории и по 126 – в категории "юниоры". Соревнования уже завершились в 29 регионах России, в федеральных технопарках профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде, а также на площадках девяти предприятий-партнеров. К настоящему времени в чемпионате приняли участие 5745 конкурсантов из 89 регионов, в том числе 11 корпоративных конкурсантов и два участника из Белоруссии. Кроме того, 987 представителей профильных предприятий участвовали в качестве индустриальных экспертов соревнований. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае в Нижнем Новгороде состоялся финал по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе в Калуге финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250525/gubernator-2019004060.html
https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html
москва
россия
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023558687_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_605c49eeb6746f68dfd314ab5d162d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы», ростех, москва, общество, россия, калуга
Чемпионат «Профессионалы», Ростех, Москва, Общество, Россия, Калуга
Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве

В Москве в июле и августе состоится итоговый этап чемпионата "Профессионалы"

© Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерствуРегиональный этап мероприятий Чемпионатного движения в 2025 году
Региональный этап мероприятий Чемпионатного движения в 2025 году - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заключительные соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдут в июле и августе в Москве, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Площадка ГК "Ростех" примет состязания по компетенциям "Мехатроника", "Программно-проектное управление" и "Управление персоналом".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Нижегородский губернатор высказался о чемпионате "Профессионалы" в регионе
25 мая, 19:31
Чемпионат в 2025 году проводится в общей сложности по 253 компетенциям в основной категории и по 126 – в категории "юниоры". Соревнования уже завершились в 29 регионах России, в федеральных технопарках профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде, а также на площадках девяти предприятий-партнеров.
К настоящему времени в чемпионате приняли участие 5745 конкурсантов из 89 регионов, в том числе 11 корпоративных конкурсантов и два участника из Белоруссии. Кроме того, 987 представителей профильных предприятий участвовали в качестве индустриальных экспертов соревнований.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае в Нижнем Новгороде состоялся финал по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе в Калуге финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Более 7,5 тысячи компаний стали партнерами чемпионатов по профмастерству
Вчера, 14:22
 
Чемпионат «Профессионалы»РостехМоскваОбществоРоссияКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала