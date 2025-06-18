https://ria.ru/20250618/moskva-2023600817.html

Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве

Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве - РИА Новости, 18.06.2025

Межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" пройдет в Москве

Заключительные соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдут в июле и августе в Москве,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:16:00+03:00

2025-06-18T15:16:00+03:00

2025-06-18T15:17:00+03:00

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заключительные соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдут в июле и августе в Москве, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Площадка ГК "Ростех" примет состязания по компетенциям "Мехатроника", "Программно-проектное управление" и "Управление персоналом". Чемпионат в 2025 году проводится в общей сложности по 253 компетенциям в основной категории и по 126 – в категории "юниоры". Соревнования уже завершились в 29 регионах России, в федеральных технопарках профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде, а также на площадках девяти предприятий-партнеров. К настоящему времени в чемпионате приняли участие 5745 конкурсантов из 89 регионов, в том числе 11 корпоративных конкурсантов и два участника из Белоруссии. Кроме того, 987 представителей профильных предприятий участвовали в качестве индустриальных экспертов соревнований. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае в Нижнем Новгороде состоялся финал по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе в Калуге финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре в Санкт-Петербурге пройдет финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250525/gubernator-2019004060.html

https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html

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чемпионат «профессионалы», ростех, москва, общество, россия, калуга