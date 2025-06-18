https://ria.ru/20250618/moskva-2023591890.html

Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай

Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай - РИА Новости, 18.06.2025

Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай

Финалисты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра" отправятся на стажировку в Китай, сообщила заммэра... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:44:00+03:00

2025-06-18T14:44:00+03:00

2025-06-18T14:44:00+03:00

москва

китай

анастасия ракова

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Финалисты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра" отправятся на стажировку в Китай, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Все сегодняшние финалисты - это уже победители. Вы доказали, что искренне преданы своему делу, являетесь высокими профессионалами и готовы делать все, чтобы облегчить судьбу пациентов. Еще раз поздравляю всех финалистов! И хочу перейти к вручению наград трем основным победителям. В этом году мэр Москвы принял решение, что в качестве награды мы вручаем наши фирменные машины "Москвич". А все финалисты поедут на стажировку в Китай", - поздравила финалистов Ракова на Московском онкологическом форуме. Она подчеркнула, что сестринское сообщество Москвы многогранно, в столичном здравоохранении работают 50 тысяч медсестер и медбратьев.

https://ria.ru/20250603/rakova-2020681743.html

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москва, китай, анастасия ракова , в мире, здравоохранение