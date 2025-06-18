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Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай - РИА Новости, 18.06.2025
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14:44 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/moskva-2023591890.html
Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай
Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай - РИА Новости, 18.06.2025
Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай
Финалисты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра" отправятся на стажировку в Китай, сообщила заммэра... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:44:00+03:00
2025-06-18T14:44:00+03:00
москва
китай
анастасия ракова
в мире
здравоохранение
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Финалисты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра" отправятся на стажировку в Китай, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Все сегодняшние финалисты - это уже победители. Вы доказали, что искренне преданы своему делу, являетесь высокими профессионалами и готовы делать все, чтобы облегчить судьбу пациентов. Еще раз поздравляю всех финалистов! И хочу перейти к вручению наград трем основным победителям. В этом году мэр Москвы принял решение, что в качестве награды мы вручаем наши фирменные машины "Москвич". А все финалисты поедут на стажировку в Китай", - поздравила финалистов Ракова на Московском онкологическом форуме. Она подчеркнула, что сестринское сообщество Москвы многогранно, в столичном здравоохранении работают 50 тысяч медсестер и медбратьев.
https://ria.ru/20250603/rakova-2020681743.html
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москва, китай, анастасия ракова , в мире, здравоохранение
Москва, Китай, Анастасия Ракова , В мире, Здравоохранение
Московские медсестры отправятся на стажировку в Китай

Финалисты конкурса "Московские мастера" поедут на стажировку в Китай

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Финалисты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра" отправятся на стажировку в Китай, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Все сегодняшние финалисты - это уже победители. Вы доказали, что искренне преданы своему делу, являетесь высокими профессионалами и готовы делать все, чтобы облегчить судьбу пациентов. Еще раз поздравляю всех финалистов! И хочу перейти к вручению наград трем основным победителям. В этом году мэр Москвы принял решение, что в качестве награды мы вручаем наши фирменные машины "Москвич". А все финалисты поедут на стажировку в Китай", - поздравила финалистов Ракова на Московском онкологическом форуме.
Она подчеркнула, что сестринское сообщество Москвы многогранно, в столичном здравоохранении работают 50 тысяч медсестер и медбратьев.
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