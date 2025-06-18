https://ria.ru/20250618/moskva-2023562637.html

Москва поддержит реконструкцию Ледового дворца в столичном парке

Москва поддержит реконструкцию Ледового дворца в столичном парке - РИА Новости, 18.06.2025

Москва поддержит реконструкцию Ледового дворца в столичном парке

На полях Петербургского международного экономического форума Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) и ООО "Легенды... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:15:00+03:00

2025-06-18T18:15:00+03:00

2025-06-18T18:15:00+03:00

экономика

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

"сокольники"

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) и ООО "Легенды хоккея-Сокольники" заключили договор о партнерстве по модернизации Ледового дворца "Сокольники", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В рамках поручений Сергея Собянина город содействует реализации новых проектов, направленных на развитие индустрии спорта. В июле 2024 года была запущена программа по поддержке инвесторов, которые создают новые спортивные объекты", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он отметил, что за 11 месяцев она позволила привлечь более 2 миллиардов рублей льготных кредитов для постройки 12 спортивных комплексов. Доступность кредитных средств для инвесторов сильно влияет на развитие спортивной инфраструктуры столицы.Данный контракт поспособствует быстрому восстановлению зданию и созданию не менее 140 рабочих мест."Для реализации проекта реконструкции Ледового дворца “Сокольники” общей площадью 18 тысяч квадратных метров и крытого тренировочного комплекса для размещения команды “Динамо” площадью 6,5 тысячи квадратных метров фонд предоставит инвестору поддержку в виде компенсации части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту. Благодаря содействию МФППиП процентная ставка по такому кредиту составит 3 процента годовых", – рассказал генеральный директор фонда Сергей Чумичев, его слова приводит пресс-служба.Инвесторы привлекают деньги по льготной ставке для постройки объектов для занятий спортом и физической культурой таких, как футбольных манежей, крытых катков или теннисных кортов."С помощью привлеченных средств будет полностью реконструирован крытый тренировочный комплекс, в котором смогут с комфортом тренироваться профессиональные спортсмены, а также любители. Москва получит еще один современный спортивный комплекс, отвечающий всем современным стандартам", – рассказала управляющая ЛД "Сокольники" Полина Кулева, ее слова приводит пресс-служба.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/moskva-2023431568.html

https://ria.ru/20250615/liksutov-2022369378.html

https://ria.ru/20250617/garbuzov-2023267077.html

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экономика, москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, "сокольники"