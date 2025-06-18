https://ria.ru/20250618/moskva-2023431568.html

Московские промышленники представляют передовое лазерное оборудование

Московские промышленники представляют передовое лазерное оборудование - РИА Новости, 18.06.2025

Московские промышленники представляют передовое лазерное оборудование

Московские компании разрабатывают и производят высокотехнологичное лазерное оборудование, находящее спрос в самых различных отраслях и регионах России, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:13:00+03:00

2025-06-18T07:13:00+03:00

2025-06-18T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские компании разрабатывают и производят высокотехнологичное лазерное оборудование, находящее спрос в самых различных отраслях и регионах России, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Развитие отечественной лазерной продукции в промышленности имеет ключевое значение для технологической независимости и конкурентоспособности. Лазерные технологии активно применяются в машиностроении, микроэлектронике, медицине и других отраслях, обеспечивая высокую точность и эффективность производственных процессов. Сегодня в секторе машиностроения Москвы действует более 260 предприятий и город предоставляет им свыше 20 всесторонних инструментов поддержки – от льготного инвесткредитования, до присвоения специальных статусов. Воспользоваться ими могут предприятия различных отраслей. Высокий спрос на разработки московских компаний доказывает их способность удовлетворять ключевые потребности отрасли", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Например, компания "ЛАССАРД", работающая на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" с 2023 года, выпустила и поставила в различные регионы России более ста единиц инновационной продукции. Так, с начала года на предприятии изготовили 21 лазерный гравировальный станок - на 8 станков больше, чем за аналогичный период 2024 года. Недавно компания представила ультрафиолетовый лазерный гравировальный станок для холодной маркировки чувствительных материалов: пластика, стекла, тонких металлов. В текущем году планируется расширение ассортимента за счет установок для 3D-лазерной гравировки и специальных станков для аэрокосмической отрасли.Московская компания "Каллисто" оснастила новый завод безалкогольных напитков ООО "Глобальные напитки" системой прямого нанесения кодов на крышку напитков и лазерной машиной для маркировки алюминиевых крышек, позволяющей осуществлять маркировку на отдельной производственной линии до укупорки готовой продукции. Оба решения обеспечивают высокую скорость и качество маркировки без влияния на технологический процесс. Внедрение передовых решений для маркировки стало частью комплексного технологического оснащения предприятия. Завод отличается высокой степенью автоматизации, он возведен исключительно на средства российских инвесторов. Объем вложений в строительство и оснащение завода превысил 10 миллиардов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов